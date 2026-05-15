Una nueva grafía china de ‘Rubio’ elude la prohibición de viajar impuesta por China.

El secretario de Estado Marco Rubio, un acérrimo crítico de China, tenía prohibida la entrada al país desde el 2020. Sin embargo, el jueves se reunió con funcionarios chinos en Pekín, con una placa que mostraba una nueva grafía china de "Rubio", lo que quizás hizo posible su visita como parte de la comitiva del presidente Donald Trump. El cambio se produjo antes de la cumbre de Trump con el presidente chino Xi Jinping. Los medios estatales chinos y los registros oficiales comenzaron a usar una transliteración diferente del carácter "Ru" o "Lu" en el nombre de Rubio después de que Trump lo nombrara secretario de Estado en el 2025.

Pekín realizó el ajuste discretamente. Sin embargo, esta semana ha sido tema de conversación en las redes sociales chinas, dado que Rubio se encontraba en Pekín como uno de los altos funcionarios de la delegación estadounidense. Durante la elaborada ceremonia de bienvenida, se situó en la primera fila del grupo de visitantes estadounidenses y estrechó la mano de Xi. La transliteración china de nombres ingleses hace coincidir fonéticamente los caracteres con las sílabas inglesas. Puede haber varios caracteres chinos que suenen parecido a su equivalente en inglés. Por ejemplo, existen dos grafías chinas diferentes para "Trump". En el caso de Rubio, el cambio podría ser una astuta estrategia diplomática.

Dado que Pekín le impuso sanciones con una ortografía diferente, el nuevo nombre permitió a Estados Unidos y China evitar un conflicto sobre su entrada antes de la cumbre crucial. “China se está dando una salida a esta situación incómoda”, dijo Zhang Jiadong, un ex diplomático chino.“No podemos cancelar las sanciones, porque se anunciaron por una razón, pero prohibir la entrada a un secretario de Estado podría dañar aún más las relaciones bilaterales”, añadió Zhang. “Así que encontramos un punto intermedio”. Pekín declaró este año que las sanciones del 2020 van dirigidas a las "palabras y acciones de Rubio durante su mandato como senador estadounidense", estableciendo una distinción entre su cargo anterior y el actual. (Rubio también es asesor de seguridad nacional de Trump).

Al ser consultada sobre el cambio de nombre el año pasado, una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró: "Lo más importante es su nombre real en inglés". “Como secretario de Estado, Rubio desempeña un papel indispensable en las relaciones entre China y Estados Unidos. Por ello, las antiguas sanciones no representan un gran problema para Pekín”, afirmó Zhao Minghao, subdirector del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Fudan en Shanghái. Es inusual que Pekín revoque o revierta oficialmente una sanción, pero a algunos académicos estadounidenses que habían sido considerados indeseables se les permitió posteriormente la entrada a China cuando las relaciones mejoraron o cuando las opiniones del académico se volvieron más neutrales.

Según Zhao, Pekín ahora percibe el mensaje de Rubio sobre la política hacia China como más moderado, pasando de su anterior postura intransigente a una actitud relativamente abierta a la cooperación pragmática. Rubio, cubanoamericano, ha sido un crítico acérrimo del comunismo. Durante mucho tiempo ha criticado las acciones de Pekín contra los manifestantes prodemocracia en Hong Kong, el trato que da a la minoría étnica uigur en la región de Xinjiang y otras presuntas violaciones de los derechos humanos. En 2020, China impuso sanciones en dos ocasiones al entonces senador Rubio, junto con otros funcionarios y organizaciones estadounidenses, a medida que las relaciones bilaterales se deterioraban y ambos países adoptaban medidas recíprocas.

En respuesta a las sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos, que incluían restricciones de viaje y la congelación de activos, China respondió con contra sanciones. Durante su audiencia de confirmación como secretario de Estado, Rubio describió a China como la nación "más poderosa y peligrosa" a la que se ha enfrentado Estados Unidos. Pero desde que asumió el cargo, Rubio ha apoyado los esfuerzos de Trump por estabilizar las relaciones con Xi, a quien llama un “gran líder” y un amigo. Trump no se ha mostrado particularmente enérgico respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por China.

Esta semana, Rubio adoptó un tono más equilibrado, afirmando que China es "tanto nuestro principal desafío político desde el punto de vista geopolítico como la relación más importante que debemos gestionar". En la práctica, las antiguas sanciones no se aplican a un Rubio "nuevo y más amigable", afirmó Zhao. "Cuando China le expida una visa válida y le permita la entrada, significa literalmente que podría dejar de estar sujeto a sanciones", explicó Zhao. Sin embargo, este cambio también podría reflejar lo que China realmente piensa de Rubio.

El antiguo carácter Ru/Lu (卢) era neutro y se usaba normalmente para apellidos. El nuevo (鲁) tiene un significado diferente: imprudente, grosero y torpe.