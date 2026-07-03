Taylor Swift y Travis Kelce se habrían casado legalmente antes de la ceremonia de este viernes 3 de julio en Nueva York

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce se casaron legalmente en una ceremonia privada, antes de las celebraciones nupciales que tendrán lugar en el teatro Infosys del Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York.

El portal de espectáculos Page Six cita a varias fuentes cercanas a la pareja, quienes aseguran que "se casaron legalmente" rodeados de un pequeño grupo de allegados. Aunque no especifica la fecha, las fuentes refieren que la ceremonia se habría celebrado en el estado de Tennessee, donde Swift inició su carrera musical.

Además, el jueves 2 de julio por la tarde, unos 100 amigos y familiares de la pareja habrían asistido al famoso estadio de la Gran Manzana a una "cena de ensayo" de la boda que, aunque aún no ha sido anunciada oficialmente, se prevé que se celebre este viernes 3 de julio, con hasta mil invitados y fuertes medidas de seguridad.

Según medios internacionales, la pareja pidió permiso a la ciudad para cerrar las calles del 2 al 4 de julio, aunque los usuarios del metro y otros trenes que llegan a Penn Station, estación ubicada debajo del estadio, no tendrán problemas de transporte, pues podrán utilizar otros accesos.

La boda podría celebrarse este viernes 3 de julio, a las 17.30 horas (15.30 horas en Guatemala), aunque los invitados podrán ingresar desde dos horas antes para recorrer la alfombra roja y participar en el coctel de bienvenida.

Ante la presencia de más de mil invitados, la ceremonia tendrá lugar en la pista central del Garden, donde se celebran los grandes conciertos y los partidos de los Knicks, la cual ha sido transformada en un jardín para la ocasión. Posteriormente comenzará la recepción, que se espera concluya durante la madrugada del sábado 4 de julio.

Aunque la fecha no ha sido confirmada por la pareja, autoridades la han confirmado de forma indirecta.

Durante una conferencia de prensa el martes sobre la ola de calor, un periodista preguntó al alcalde Zohran Mamdani si podía decir algo sobre la boda, a lo que Mamdani respondió: "Mi recomendación para todos los neoyorquinos es que se queden en casa y se mantengan frescos. Y si se casan en el Madison Square Garden, se quedarán dentro y se mantendrán frescos. Creo que es un buen ejemplo para toda la ciudad".

El pasado junio, durante otra rueda de prensa sobre la seguridad durante la Copa Mundial y los eventos que habría simultáneamente en la ciudad, Mamdani también se refirió a la boda: "Sabemos que coincide con la participación de los Knicks en las finales. Sabemos que coincide con el 4 de julio, el 250 aniversario de Estados Unidos, la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo...", indicó el alcalde, quien además confirmó que no fue invitado y agregó: "Les deseo una boda preciosa".

Por si fuera poco, algunos medios aseguran la existencia de un documento de la Policía titulado "Boda de Taylor Swift en el Madison Square Garden".

Además, durante esta semana han llegado camiones al Garden con material marcado como "Garden Party" (fiesta en el jardín) y, aunque había trascendido que se construía un castillo dentro del recinto, fuentes de People aseguraron que no es cierto.

"No es un castillo, pero tiene un aspecto muy especial. Tiene césped, alfombras y toldos, y parece un lugar para celebrar una boda. Hay un escenario montado, pero es un lugar especial", dijo la fuente a la revista de espectáculos.

Swift y Kelce anunciaron su compromiso con varias fotos en Instagram en agosto del 2025 y, desde entonces, han mantenido silencio sobre los preparativos de su boda e, incluso, han exigido a los invitados que firmen un documento de confidencialidad que también les prohíbe usar sus celulares durante los eventos.

Según Variety, entre los invitados al enlace figuran directivos y ejecutivos de la industria del entretenimiento, como Bob Iger y responsables de Disney, además de cineastas como Steven Spielberg.

La lista incluiría también a músicos, productores y colaboradores habituales de Swift, entre ellos Jack Antonoff, Max Martin y Aaron Dessner, además de artistas como Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, las hermanas Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid, Miranda Lambert y Kelsea Ballerini.

Con información de EFE.