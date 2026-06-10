Taylor Swift estrena en vivo “I Knew It, I Knew You” durante el preestreno de Toy Story 5

La estrella del pop hizo una aparición especial en el preestreno de Toy Story 5, donde interpretó “I Knew It, I Knew You” (“Lo sabía, te conocía”), la canción que compuso para esta nueva entrega, que se estrenará el próximo 19 de junio.

Fue el pasado martes 9 de junio, en Los Ángeles, donde Taylor Swift interpretó la canción que la llevó de vuelta a sus raíces en el country, “I Knew It, I Knew You”, la cual está cargada de sentimientos.

Esta canción, compuesta e inspirada en el personaje de Jessie, la vaquerita, ha sido tomada en redes sociales como una respuesta a “Cuando alguien me amaba”, de la segunda entrega de la franquicia.

Luego de la proyección de la película de Disney Pixar, unos tres mil espectadores en el Dolby Theatre fueron testigos del debut de esta canción, pues la pantalla se elevó y dejó ver a la cantante en el escenario.

Sentada al piano, la artista presentó su interpretación del sencillo, al estilo country-pop, que surgió luego de que Swift conociera parte del proyecto inicial. Según medios internacionales, después de ver parte de la película, llegó a su casa inspirada y escribió el tema, que contó con el apoyo de Jack Antonoff.

Billboard recuperó el mensaje de Swift luego de su interpretación, en el que destacó: “Solo me gustaría decir que significa el mundo para mí ser una pequeña parte del universo de estas películas, y Toy Story 5 es mi favorita de todas las películas de Toy Story”.

En medio de elogios al equipo de doblaje y a los productores, y de destacar la belleza de la historia de esta película, Swift resaltó la importancia de personalidades como Randy Newman, quien inició los sencillos de este universo.

Luego de sus palabras, otra pantalla se elevó y dejó ver a Randy Newman sentado al piano, quien a dúo interpretó la conocida canción “You've Got a Friend in Me”, conocida en español como “Yo soy tu amigo fiel”.

Taylor Swift surprised audiences at the world premiere of Toy Story 5 with a performance of her new original song for the film “I Knew It, I Knew You” pic.twitter.com/WMK2NiqJIq — Pixar (@Pixar) June 10, 2026

La película, que según cines nacionales llegará el 18 de junio, llevará al público a la vida de los juguetes en un mundo donde la tecnología se roba la atención de los niños.

La cinta marcará el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie a la pantalla grande y muestra la soledad que presentan los juguetes al quedar desplazados por la tecnología, así como la batalla que libran contra la villana Lilipad.

“Estoy perdiendo a Bonnie contra este aparato”, dice Jessie a Woody en uno de los adelantos. El personaje tomará relevancia en esta quinta entrega. En una época en la que la tecnología predomina, Toy Story 5 busca reconectar con su público y hacerlo reflexionar sobre la infancia y el uso de la tecnología.