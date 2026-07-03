Trump inicia las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en el monte Rushmore

El presidente Donald Trump inicia este 3 de julio el fin de semana de celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con un viaje al monte Rushmore, donde pronunciará un discurso bajo las enormes cabezas de granito de cuatro de sus predecesores en el monumento nacional de Dakota del Sur.

La prensa estadounidense explicó hace semanas que este viaje sería el vuelo inaugural del nuevo Air Force One, obsequiado por Catar en el 2025 y entregado al Departamento de Defensa, a pesar de las críticas bipartidistas y las dudas sobre seguridad y ética.

Telemundo citó a expertos en aviación que estimaron que el proyecto completo de reacondicionamiento podría superar los US$1,000 millones debido a la instalación de múltiples sistemas de seguridad.

De acuerdo con el diario USA Today, fuentes de la Casa Blanca confirmaron que la celebración por la independencia de Estados Unidos incluirá fuegos artificiales, bandas militares, sobrevuelos de aviones de combate y homenajes a las fuerzas armadas.

El monte Rushmore, esculpido entre 1927 y 1941, tiene los rostros tallados de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Los republicanos de Trump presentaron un proyecto de ley para que la figura del magnate también sea tallada.

US ARMY HELICOPTERS FLY OVER THE GREAT AMERICAN STATE FAIR pic.twitter.com/JGAeK5Uu76 — Freedom 250 (@Freedom250) July 3, 2026

Por su parte, los demócratas critican a Trump por presuntamente centrar los actos de independencia en su figura, ya que su administración prepara incluso monedas y pasaportes conmemorativos.

El 4 de julio, Trump prevé pronunciar un discurso en el National Mall, en Washington.

La organización vinculada a Trump llamada Freedom 250 tomó el control de las celebraciones en detrimento del grupo bipartidista America 250.

Una "gran feria estatal estadounidense" en Washington atrajo poca atención de los ciudadanos.

El 1 de julio, Trump aseguró que las temperaturas oscilarán entre 41 °C y dijo: "Daré un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa".

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac mostró que el 61% de los estadounidenses piensa que el país no cumple los ideales enunciados en la Declaración de Independencia.