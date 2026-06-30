¿De dónde provienen los más de US$1 mil millones en ingresos por criptomonedas que declaró Donald Trump?

El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró ingresos superiores a los US$1 mil millones relacionados con proyectos de criptomonedas durante el último año, según su informe financiero anual presentado ante la Oficina de Ética Gubernamental.

El documento, cuya presentación es obligatoria para los altos funcionarios del Ejecutivo estadounidense, indica que una parte importante de esos ingresos proviene de World Liberty Financial, un proyecto de activos digitales vinculado a su entorno familiar. También incluye ganancias derivadas del token digital $TRUMP que, según reportes de medios estadounidenses, habría generado cientos de millones de dólares en ingresos.

Las criptomonedas ganan peso en el patrimonio de Trump

Las cifras muestran un cambio importante en las fuentes de ingresos del mandatario.

Durante años, Trump obtuvo la mayor parte de su patrimonio mediante el sector inmobiliario, hoteles, campos de golf y licencias comerciales. Sin embargo, el nuevo informe refleja que las criptomonedas se han convertido en uno de los principales pilares de su fortuna.

Además de los ingresos provenientes de activos digitales, el mandatario declaró ganancias por acuerdos con empresas de medios de comunicación y por la concesión de licencias para utilizar la marca Trump en proyectos inmobiliarios desarrollados fuera de Estados Unidos.

Conflictos de interés

El informe financiero presenta los montos en rangos estimados, por lo que especialistas y medios estadounidenses hicieron cálculos adicionales para aproximar el volumen total de las ganancias relacionadas con criptomonedas.

El símbolo de Bitcoin junto a una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defensor de las criptomonedas. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las revelaciones han reabierto el debate sobre posibles conflictos de interés, ya que el presidente mantiene inversiones privadas en un sector que también está sujeto a decisiones regulatorias impulsadas por el Gobierno federal.

Analistas consideran que el crecimiento del patrimonio digital de Trump coincide con la expansión del mercado de criptoactivos en Estados Unidos y con políticas que han favorecido el desarrollo de esta industria.

Ligado a los activos digitales

El informe confirma que las criptomonedas representan ahora una parte significativa del patrimonio declarado por Trump, marcando un cambio respecto de la histórica dependencia de sus negocios inmobiliarios.

La información fue presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental como parte de las obligaciones de transparencia para altos funcionarios del Gobierno estadounidense y continúa generando atención por el volumen de ingresos declarados y su vínculo con proyectos relacionados con el mercado de activos digitales.

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