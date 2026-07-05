Millones de estadounidenses siguen bajo alerta por calor extremo, tormentas e inundaciones tras las celebraciones del 4 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Estados Unidos informa que este 5 de julio se esperan nuevamente elevadas temperaturas en las regiones del Atlántico Medio, el sureste y el valle bajo del Misisipi.

Millones de estadounidenses continúan bajo alertas por altas temperaturas y en riesgo por intensas lluvias y tormentas severas, después de que las condiciones atmosféricas obligaron a modificar o cancelar actividades en el marco de las celebraciones por el 250 aniversario del Día de la Independencia.

La agencia norteamericana advierte que las tormentas previstas "podían dejar lluvias fuertes a torrenciales desde partes del Medio Oeste hasta las regiones del Atlántico Medio, lo que podría provocar inundaciones", por lo que recomienda extremar la vigilancia.

"Las tormentas severas suponen un riesgo de ráfagas de viento dañinas en la región del Atlántico Medio durante la jornada de hoy", agregó el NWS.

Lea más detalles: De Bukele a Putin y el papa León XIV: así felicitaron líderes mundiales a EE. UU. por sus 250 años de independencia

Una ola de calor extremo y humedad sofocante ha afectado al 70% de Estados Unidos este fin de semana, lo que ha complicado la celebración del 4 de julio.

Nueva York, Filadelfia y Washington, que acogieron gran parte de los principales actos del festivo, registraron temperaturas récord de 38 y 39 grados centígrados, con una sensación térmica aún mayor.

Hot temperatures are expected again today along the Mid-Atlantic, Southeast, and lower Mississippi Valley. Heat Advisories have been issued. Heavy to excessive rainfall from thunderstorms today in parts of the Midwest to the Mid-Atlantic regions may bring areas of flooding. Flood… pic.twitter.com/WcQrlNg9wZ — National Weather Service (@NWS) July 5, 2026

Ante el riesgo, las autoridades de Filadelfia y Washington cancelaron los tradicionales desfiles, una de las actividades más importantes del calendario festivo de Estados Unidos. El programa de celebraciones en gran parte del país tuvo que ser modificado.

En Washington D. C., las alertas por tormenta severa y actividad eléctrica obligaron la tarde del 4 de julio a evacuar durante unas dos horas la Gran Feria Estatal Estadounidense, la FIFA Fan Zone y el recinto donde cientos de personas esperaban el discurso de Donald Trump, en la Explanada Nacional.

La audiencia buscó refugio en los edificios cercanos y luego volvió a pasar por los filtros de seguridad para reingresar al área. Trump habló cerca de la medianoche, una hora después de lo previsto, en un escenario instalado cerca del Monumento a George Washington.

Después del discurso se llevó a cabo un espectáculo de fuegos artificiales, el mayor en la historia de la capital estadounidense y con el que la administración Trump espera establecer una marca mundial. Según los organizadores, fueron disparados unos 850 mil proyectiles pirotécnicos.

Washington, Maryland y Virginia se encuentran bajo alerta por la mala calidad del aire y la presencia de contaminantes.

De acuerdo con documentos internos del Servicio de Parques Nacionales, revisados por The Washington Post, se preveía que, en medio del calor y los altos índices de humedad, el humo y las partículas de los fuegos artificiales provocaran niveles peligrosos de contaminación y condiciones "muy insalubres".