¿Burla a Trump? la celebración de Romelu Lukaku tras el cuarto gol de Bélgica y eliminar a EE. UU. del Mundial

Bélgica demostró su mejor versión en este Mundial tras eliminar a Estados Unidos por 4-1 y asegurar su pase a los cuartos de final, donde se enfrentará a España.

El país europeo no había dejado las mejores sensaciones durante el torneo y, a pesar de registrar una goleada por 5-1 contra Nueva Zelanda, Bélgica no figuraba entre las favoritas.

Sin embargo, las cosas cambiaron y el equipo dirigido por Rudi García mostró una mejor versión contra Estados Unidos. Con goles de Charles De Ketelaere, Hans Vanaken y Romelu Lukaku, Bélgica avanzó sin problemas a los cuartos de final.

De hecho, Lukaku sentenció el partido con un gol en el tiempo añadido de la segunda mitad. Pero lo que llamó la atención no solo fue su anotación, sino su peculiar forma de celebrarlo.

En redes sociales se viralizó la celebración de Lukaku tras anotar el cuarto gol de Bélgica, ya que muchos usuarios aseguran que el delantero se burló del presidente Donald Trump al imitar el característico baile que este realiza durante sus mítines políticos.

Belgium’s team celebrated their victory over the US by mocking Trump’s signature double jerk off dance move. pic.twitter.com/emvy5tK6Xr — Anonymous (@YourAnonCentral) July 7, 2026

Se observa cómo Lukaku, rodeado de sus compañeros, comienza a bailar a modo de celebración. Los usuarios en redes sociales no tardaron en comparar sus movimientos con los del mandatario estadounidense.

El momento pudo haber quedado en la celebración de Lukaku, pero el baile volvió a repetirse en el vestuario de Bélgica tras la victoria, donde todos los jugadores comenzaron a hacer los mismos pasos.

🇧🇪 Los jugadores de Bélgica replicaron el “Trump Dance” cuando festejaron en el vestuario, después de la victoria a Estados Unidos. pic.twitter.com/4I99manv6r — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 7, 2026

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