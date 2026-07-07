¿Burla a Trump? la celebración de Romelu Lukaku tras el cuarto gol de Bélgica y eliminar a EE. UU. del Mundial

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¿Burla a Trump? la celebración de Romelu Lukaku tras el cuarto gol de Bélgica y eliminar a EE. UU. del Mundial

Romelu Lukaku y la selección de Bélgica llamaron la atención tras eliminar a EE. UU. del Mundial por hacer un baile que, según usuarios en redes, es similar a uno que hace Donald Trump.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs Bélgica

omelu Lukaku de Bélgica celebra el gol que puso el 1-4 en el marcador durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bélgica. (Foto Prensa Libre: EFE)

Bélgica demostró su mejor versión en este Mundial tras eliminar a Estados Unidos por 4-1 y asegurar su pase a los cuartos de final, donde se enfrentará a España.

El país europeo no había dejado las mejores sensaciones durante el torneo y, a pesar de registrar una goleada por 5-1 contra Nueva Zelanda, Bélgica no figuraba entre las favoritas.

Sin embargo, las cosas cambiaron y el equipo dirigido por Rudi García mostró una mejor versión contra Estados Unidos. Con goles de Charles De Ketelaere, Hans Vanaken y Romelu Lukaku, Bélgica avanzó sin problemas a los cuartos de final.

De hecho, Lukaku sentenció el partido con un gol en el tiempo añadido de la segunda mitad. Pero lo que llamó la atención no solo fue su anotación, sino su peculiar forma de celebrarlo.

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SEATTLE (United States), 07/07/2026.- Romelu Lukaku of Belgium celebrates scoring the 1-4 goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match USA against Belgium, in Seattle, Washington, USA, 06 July 2026. (Bélgica) EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

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En redes sociales se viralizó la celebración de Lukaku tras anotar el cuarto gol de Bélgica, ya que muchos usuarios aseguran que el delantero se burló del presidente Donald Trump al imitar el característico baile que este realiza durante sus mítines políticos.

Se observa cómo Lukaku, rodeado de sus compañeros, comienza a bailar a modo de celebración. Los usuarios en redes sociales no tardaron en comparar sus movimientos con los del mandatario estadounidense.

El momento pudo haber quedado en la celebración de Lukaku, pero el baile volvió a repetirse en el vestuario de Bélgica tras la victoria, donde todos los jugadores comenzaron a hacer los mismos pasos.

Lea también: “No debería estar en el Mundial” las declaraciones de Romelu Lukaku tras clasificar con Bélgica a octavos de final del Mundial

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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