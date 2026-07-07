El Mundial 2026 se queda sin anfitriones: México, Canadá y EE. UU. caen antes de los cuartos de final

Las rondas de eliminación directa marcaron el final del sueño para los tres países organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En apenas tres días, Canadá, México y Estados Unidos quedaron eliminados en los octavos de final, dejando al torneo sin selecciones anfitrionas antes del inicio de los cuartos de final.

La secuencia comenzó el 4 de julio en Houston, donde Canadá fue superada 3-0 por Marruecos. Un día después, México cayó 3-2 frente a Inglaterra en un partido que parecía abrir la puerta al ansiado "quinto partido".

Finalmente, el 6 de julio, Estados Unidos fue derrotado 4-1 por Bélgica en Seattle, resultado que también significó el adiós del último representante de la Concacaf.

El caso de México: del torneo perfecto a una nueva frustración

La eliminación mexicana fue la que dejó mayor impacto deportivo.

El Tri llegó invicto a los octavos de final, con paso perfecto en la fase de grupos y sin recibir goles, condiciones que alimentaban la ilusión de romper la barrera histórica del llamado quinto partido.

Sin embargo, Inglaterra terminó imponiendo su eficacia ofensiva y se quedó con la victoria por 3-2, devolviendo a México a una historia que persigue a varias generaciones mundialistas.

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La historia favorece a los anfitriones

Tradicionalmente, organizar una Copa del Mundo ha representado una ventaja competitiva.

Desde México 1986, la mayoría de selecciones anfitrionas logró avanzar, al menos, a las rondas de eliminación directa y, en varios casos, alcanzó las instancias decisivas.

México 1986: cuartos de final

cuartos de final Italia 1990: semifinales y tercer lugar

semifinales y tercer lugar Estados Unidos 1994: octavos de final

octavos de final Francia 1998: campeón

campeón Corea del Sur 2002: semifinales

semifinales Japón 2002: octavos de final

octavos de final Alemania 2006: semifinales y tercer lugar

semifinales y tercer lugar Sudáfrica 2010: eliminado en fase de grupos

eliminado en fase de grupos Brasil 2014: semifinales

semifinales Rusia 2018: cuartos de final

cuartos de final Catar 2022: eliminado en fase de grupos

La edición de 2026 rompe esa tendencia al dejar fuera a los tres organizadores antes de los cuartos de final.

Un Mundial sin anfitriones ni Concacaf

La derrota de Estados Unidos ante Bélgica cerró también la participación de la Concacaf en el torneo.

México, Canadá y Estados Unidos, los tres países sede, quedaron eliminados en la misma ronda, mientras que ninguna otra selección de la confederación logró avanzar hasta los cuartos de final.

A partir de esta instancia, la Copa del Mundo continuará sin equipos anfitriones sobre el terreno de juego.

You believed. You filled stadiums. You brought the game into homes and communities across the country.



Most of all, you showed everyone what this crest means. Thank you. pic.twitter.com/4lKfYb5mNB — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 7, 2026

La Copa Mundial de 2026 pasará a la historia como la primera organizada por tres países y la primera en la que ninguno de sus anfitriones alcanzó los cuartos de final.

Cuatro años después, el reto volverá a plantearse en un torneo multinacional: España, Portugal y Marruecos recibirán la mayor parte del Mundial 2030, con Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes de los encuentros inaugurales del centenario. La experiencia de Norteamérica será, desde ahora, el principal punto de referencia para medir el verdadero impacto deportivo de organizar una Copa del Mundo entre varias naciones.