Fútbol Internacional
El Mundial 2026 se queda sin anfitriones: México, Canadá y EE. UU. caen antes de los cuartos de final
Los tres países organizadores quedaron eliminados en los octavos de final y la Copa del Mundo continuará sin representantes de la Concacaf ni selecciones anfitrionas en la ronda de los ocho mejores.
Estados Unidos, Canadá y México quedaron eliminados en octavos de final del Mundial 2026. Sus delanteros Folarin Balogun, Jonathan David y Julian Quinones fueron los goleadores de sus equipos con 3 -los dos primeros- y 4 goles, respectivamente. Foto Prensa Libre: EFE.
Las rondas de eliminación directa marcaron el final del sueño para los tres países organizadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En apenas tres días, Canadá, México y Estados Unidos quedaron eliminados en los octavos de final, dejando al torneo sin selecciones anfitrionas antes del inicio de los cuartos de final.
La secuencia comenzó el 4 de julio en Houston, donde Canadá fue superada 3-0 por Marruecos. Un día después, México cayó 3-2 frente a Inglaterra en un partido que parecía abrir la puerta al ansiado "quinto partido".
Finalmente, el 6 de julio, Estados Unidos fue derrotado 4-1 por Bélgica en Seattle, resultado que también significó el adiós del último representante de la Concacaf.
El caso de México: del torneo perfecto a una nueva frustración
La eliminación mexicana fue la que dejó mayor impacto deportivo.
El Tri llegó invicto a los octavos de final, con paso perfecto en la fase de grupos y sin recibir goles, condiciones que alimentaban la ilusión de romper la barrera histórica del llamado quinto partido.
Sin embargo, Inglaterra terminó imponiendo su eficacia ofensiva y se quedó con la victoria por 3-2, devolviendo a México a una historia que persigue a varias generaciones mundialistas.
La historia favorece a los anfitriones
Tradicionalmente, organizar una Copa del Mundo ha representado una ventaja competitiva.
Desde México 1986, la mayoría de selecciones anfitrionas logró avanzar, al menos, a las rondas de eliminación directa y, en varios casos, alcanzó las instancias decisivas.
- México 1986: cuartos de final
- Italia 1990: semifinales y tercer lugar
- Estados Unidos 1994: octavos de final
- Francia 1998: campeón
- Corea del Sur 2002: semifinales
- Japón 2002: octavos de final
- Alemania 2006: semifinales y tercer lugar
- Sudáfrica 2010: eliminado en fase de grupos
- Brasil 2014: semifinales
- Rusia 2018: cuartos de final
- Catar 2022: eliminado en fase de grupos
La edición de 2026 rompe esa tendencia al dejar fuera a los tres organizadores antes de los cuartos de final.
Un Mundial sin anfitriones ni Concacaf
La derrota de Estados Unidos ante Bélgica cerró también la participación de la Concacaf en el torneo.
México, Canadá y Estados Unidos, los tres países sede, quedaron eliminados en la misma ronda, mientras que ninguna otra selección de la confederación logró avanzar hasta los cuartos de final.
A partir de esta instancia, la Copa del Mundo continuará sin equipos anfitriones sobre el terreno de juego.
La Copa Mundial de 2026 pasará a la historia como la primera organizada por tres países y la primera en la que ninguno de sus anfitriones alcanzó los cuartos de final.
Cuatro años después, el reto volverá a plantearse en un torneo multinacional: España, Portugal y Marruecos recibirán la mayor parte del Mundial 2030, con Uruguay, Argentina y Paraguay como sedes de los encuentros inaugurales del centenario. La experiencia de Norteamérica será, desde ahora, el principal punto de referencia para medir el verdadero impacto deportivo de organizar una Copa del Mundo entre varias naciones.