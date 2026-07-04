EN VIVO | Canadá vs. Marruecos: sigue el minuto a minuto del partido que abre los octavos de final del Mundial 2026

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EN VIVO | Canadá vs. Marruecos: sigue el minuto a minuto del partido que abre los octavos de final del Mundial 2026

La selección anfitriona y los Leones del Atlas miden este sábado en el Houston Stadium en el primero de los ocho duelos de octavos de final del torneo con el ganador enfrentando al vencedor del cruce entre Francia y Paraguay.

Alejandra Soto

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HOUSTON (United States), 04/07/2026.- Fans of Morocoo ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Canada against Morocco, in Houston, USA, 04 July 2026. (Marruecos) EFE/EPA/SAM WASSON

Aficionados de Marruecos alientan a su selección antes del partido contra Canadá por los octavos de final del Mundial 2026, en Houston, Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE).

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con el duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final. El partido se disputará este sábado en el estadio de Houston y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Francia y Paraguay.

Canadá llega fortalecida tras una destacada fase de grupos, en la que goleó 6-0 a Qatar con triplete de Jonathan David. En los dieciseisavos de final superó 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio al minuto 92.

Marruecos afronta el encuentro como uno de los equipos más sólidos del torneo gracias a su orden defensivo y al talento de figuras como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, quienes han sido determinantes en su campaña mundialista.

El inglés Michael Oliver dirigirá el partido, acompañado por Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes. Danny Makkelie será el cuarto árbitro.

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