EN VIVO | Canadá vs. Marruecos: sigue el minuto a minuto del partido que abre los octavos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva con el duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final. El partido se disputará este sábado en el estadio de Houston y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor de la serie entre Francia y Paraguay.

Canadá llega fortalecida tras una destacada fase de grupos, en la que goleó 6-0 a Qatar con triplete de Jonathan David. En los dieciseisavos de final superó 1-0 a Sudáfrica con un gol de Stephen Eustáquio al minuto 92.

Marruecos afronta el encuentro como uno de los equipos más sólidos del torneo gracias a su orden defensivo y al talento de figuras como Achraf Hakimi y Brahim Díaz, quienes han sido determinantes en su campaña mundialista.

El inglés Michael Oliver dirigirá el partido, acompañado por Stuart Burt y James Mainwaring como asistentes. Danny Makkelie será el cuarto árbitro.

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