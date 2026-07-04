“Avanzamos a octavos de final y ahora vamos por Suiza”: Grupo Niche envía mensaje a su selección durante el concierto que ofreció en Guatemala

Con 46 años de trayectoria y una huella imborrable en la industria musical, el Grupo Niche regresó a Guatemala con un concierto como parte del Niche Disco Tour, una gira en la que destaca la evolución de su salsa con un nuevo disco, sin abandonar su sonido clásico.

En la actualidad, el grupo colombiano promociona Más que palabras, un álbum publicado en mayo último y que sus integrantes definen como una obra que expande los límites emocionales.

El viernes 3 de julio, el Fórum Majadas reunió a los amantes de la salsa. El Grupo Niche se apoderó del escenario, derrochó talento y demostró la calidad de sus composiciones e interpretaciones.

Antes de la presentación del grupo colombiano, los asistentes disfrutaron de la calidad musical de Ensamble Latino, agrupación guatemalteca que puso a bailar al público desde la primera hasta la última canción.

Durante poco más de una hora, el grupo nacional derrochó talento y compartió la emoción de interpretar éxitos de la salsa internacional.

Ensamble Latino de Guatemala, fue el grupo invitado durante el concierto del Grupo Niche. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Niche y el reencuentro con Guatemala

A las 21.50 horas, el Grupo Niche subió al escenario y comenzó la velada musical con Niche Mode, tema de su reciente producción discográfica. Luego interpretó Cómo podré disimular y Se pareció tanto a ti.

“Buenas noches, Guatemala. ¿Están listos los enamorados?”, dijeron los músicos, quienes arrancaron suspiros con Romance 1, un popurrí con fragmentos de éxitos como Una aventura, Entrega y Hagamos lo que diga el corazón. Además, recordaron el legado de Jairo Varela, uno de los fundadores de la agrupación.

El Grupo Niche celebra su reencuentro con el público de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Durante el espectáculo, de aproximadamente dos horas, el Grupo Niche deleitó a sus admiradores locales. En el repertorio preparado para Guatemala también interpretó Más que palabras, Nuestro sueño, Ese día y Algo que se quede.

“¿Nos permiten tocar una cumbia?”, dijeron los músicos. “Guatemala, esto es pura cumbia colombiana”, agregaron antes de interpretar La canoa rachá.

La conexión con los “nichistas” de corazón

Los músicos recordaron que los guatemaltecos los han apoyado desde el inicio de su carrera y dedicaron un segmento del concierto a recorrer las canciones que han marcado a varias generaciones.

Los artistas colombianos también afirmaron que siempre han sentido una conexión especial con Guatemala y destacaron éxitos como Sin sentimientos, Gotas de lluvia, Mi pueblo natal, Cali Ají, Buenaventura y Caney y Cali Pachanguero.

Fundado en 1979 por Jairo Varela y Alexis Lozano, el Grupo Niche continúa con su identidad colectiva y evolución sonora que le ha permitido estar vigente luego de más de cuatro décadas de trayectoria. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El Fórum Majadas se convirtió en una pista de baile y los amantes de la salsa disfrutaron del Niche Disco Tour durante el concierto en la capital.

El apoyo a la selección colombiana

La velada musical tuvo varios momentos emotivos y uno de ellos estuvo relacionado con el Mundial 2026.

Antes de subir al escenario, los integrantes del Grupo Niche celebraron la victoria de la selección colombiana frente a Ghana en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con un gol de Jhon Arias, Colombia derrotó 1-0 a Ghana y obtuvo el boleto a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a Suiza el martes 7 de julio.

“Buenas noches, Guatemala. ¿Hay colombianos aquí?”, preguntaron los músicos.

El Grupo Niche celebra el éxito de la selección de Colombia en el Mundial 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Avanzamos a octavos de final y ahora vamos por Suiza. De verdad, estamos muy felices, dichosos y complacidos de hacer parte de esta celebración tan maravillosa. Teníamos muchas ganas de venir una vez más a este país”, agregaron.

La respuesta de apoyo se escuchó en todo el recinto y los asistentes, en su mayoría guatemaltecos, celebraron el triunfo de la selección colombiana. También compartieron la alegría de los colombianos y otros latinoamericanos que asistieron al Fórum Majadas para disfrutar del espectáculo.

El cierre

La agrupación colombiana demostró que la salsa sigue siendo un lenguaje vivo, capaz de evolucionar, emocionar y dialogar con nuevas generaciones sin perder la profundidad emocional, cultural y humana que la convirtió en un fenómeno universal.

El Grupo Niche ofrece concierto especial en la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El concierto concluyó con temas como Busca por dentro, Mi hijo y yo y Colombia, tierra de todos, entre otros.