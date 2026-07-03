Colombia se cita en octavos de final con Suiza tras vencer a Ghana

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Colombia se cita en octavos de final con Suiza tras vencer a Ghana

Un gol de Jhon Arias en el primer tiempo le dio a Colombia el triunfo 1-0 sobre Ghana en Kansas City y el boleto a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Suiza.

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FOTODELDÍA EPA6605. KANSAS (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jhon Arias de Colombia celebra un gol este viernes, durante un partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana en el estadio Arrowhead en Kansas (Estados Unidos). EFE/ Amy Kontras

Jhon Arias de Colombia celebra el gol que marcó este viernes 3 de julio durante el partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Ghana en el Estadio de Kansas (Estados Unidos). Foto Prensa Libre: EFE.

Colombia resolvió con autoridad su compromiso de dieciseisavos de final y venció 1-0 a Ghana en el Estadio Kansas City, resultado que le permite seguir en carrera en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El único gol del encuentro llegó al minuto 14. Jhon Arias culminó una buena combinación ofensiva con un remate de derecha dentro del área que superó al guardameta ghanés y terminó siendo suficiente para sellar la clasificación.

El partido comenzó con contratiempos para ambos equipos. Al minuto 8, el delantero Jhon Córdoba abandonó el terreno de juego por lesión y fue sustituido por Luis Suárez. Cinco minutos después, Ghana también se vio obligada a realizar una modificación tras la salida del defensor Marvin Senaya por problemas físicos.

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En la segunda mitad, Colombia estuvo cerca de ampliar la ventaja con una anotación de Luis Díaz, pero el árbitro anuló el gol por fuera de juego tras la revisión correspondiente.

Ghana adelantó líneas en busca del empate con Thomas Partey, Iñaki Williams y Jordan Ayew como principales referentes ofensivos, aunque la defensa colombiana respondió con orden y evitó que los africanos generaran ocasiones claras de gol durante el tramo decisivo del encuentro.

Con este triunfo, la selección dirigida por Néstor Lorenzo avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Suiza, que previamente eliminó a Argelia por 2-0. Colombia buscará ahora un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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