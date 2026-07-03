No fue de “Cuti” Romero: la victoria de Argentina sobre Cabo Verde se definió con un autogol de Diney Borges

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No fue de “Cuti” Romero: la victoria de Argentina sobre Cabo Verde se definió con un autogol de Diney Borges

La FIFA corrigió oficialmente la autoría del tercer gol de Argentina ante Cabo Verde y confirmó que la anotación del minuto 111 fue registrada como un autogol del defensor Diney Borges, y no de Cristian "Cuti" Romero.

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La cuenta oficial de la Selección de Argentina publicó esta fotografía en sus redes sociales. Es el momento del tercer gol de la Albiceleste adjudicado en primera instancia a Cristian Romero. Al final fue oficializado como autogol. Foto Prensa Libre: X de @Argentina

La cuenta oficial de la Selección de Argentina publicó esta fotografía en sus redes sociales. Es el momento del tercer gol de la Albiceleste adjudicado en primera instancia a Cristian Romero. Al final fue oficializado como autogol del defensor Diney Borges. Foto Prensa Libre: X de @Argentina

La FIFA modificó oficialmente la autoría del tercer gol con el que Argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026.

Durante la transmisión oficial y en los primeros reportes del encuentro, la anotación del minuto 111 fue atribuida a Cristian "Cuti" Romero, quien disputó en el área un centro enviado por Lionel Messi desde un tiro libre.

Sin embargo, el informe oficial del partido determinó que el balón cambió de trayectoria tras impactar en el defensor caboverdiano Diney Borges antes de ingresar a la portería defendida por Vozinha.

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Con esa revisión, la FIFA registró la acción como un autogol de Borges al minuto 111 y retiró la anotación de la cuenta personal de Romero.

La jugada se originó en un cobro de falta ejecutado por Messi. El envío encontró a Romero dentro del área y, tras el contacto del defensor argentino, el balón se desvió en Diney Borges antes de ingresar al arco.

La rectificación no modifica el resultado del encuentro, pero sí las estadísticas oficiales de la Copa Mundial 2026.

Con ese autogol, Argentina aseguró la victoria 3-2 sobre Cabo Verde y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Egipto.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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