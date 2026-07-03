Mundial 2026: los aciertos y errores de Argentina en la sufrida clasificación ante Cabo Verde

La clasificación de Argentina a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó más preguntas que certezas.

La vigente campeona del mundo necesitó 120 minutos para imponerse 3-2 a Cabo Verde, una selección debutante que llevó al límite al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El encuentro evidenció tanto la capacidad de reacción de la Albiceleste como algunos aspectos que deberá corregir antes de enfrentar a Egipto el 7 de julio a las 10 horas en la siguiente ronda.

Los aciertos

Messi volvió a marcar la diferencia

Lionel Messi abrió el marcador al minuto 29 tras conectar un centro de Lisandro Martínez. El tanto significó su séptimo gol en el Mundial 2026 y el número 20 de su carrera en Copas del Mundo, con lo que amplió su registro como máximo goleador histórico del torneo.

Más allá de la anotación, el capitán argentino volvió a ser el principal generador de juego ofensivo y participó en las principales acciones de peligro de su selección.

La pelota detenida volvió a ser determinante

Argentina encontró en las acciones a balón parado una de sus principales fortalezas.

Lisandro Martínez marcó el 2-1 al minuto 92 tras un tiro de esquina, mientras que el gol que definió la clasificación llegó al 111. En esa jugada, un cobro de falta ejecutado por Messi terminó con un remate de cabeza de Lisandro Martínez que se desvió en Diney Borges antes de ingresar en la portería defendida por Vozinha, acción que fue registrada como autogol.

¡¡TODOS DE PIE ANTE CABO VERDE, POR FAVOR!!



✅ No recibieron goles ante Selección de España de Lamine Yamal.

✅ Le hicieron un partidazo a la Selección de Uruguay de Fede Valverde.

✅ No perdieron ningún partido en fase de grupos.

✅ Llevaron al límite a la Selección de… pic.twitter.com/m9jJjO7xXQ — Invictos (@InvictosSomos) July 4, 2026

Los aspectos por corregir

Cabo Verde encontró espacios para reaccionar

Después de tomar ventaja en el marcador, Argentina perdió intensidad durante varios pasajes del encuentro y permitió que Cabo Verde creciera en el partido.

El empate llegó al minuto 59, cuando Deroy Duarte aprovechó una desatención defensiva para establecer el 1-1 y obligar al campeón del mundo a replantear el encuentro.

Dificultades para controlar las transiciones

La velocidad de Cabo Verde volvió a poner en aprietos al bloque defensivo argentino durante la prórroga.

La igualdad 2-2 llegó al minuto 103 con un potente remate de media distancia de Sidny Lopes Cabral, una acción que dejó en evidencia las dificultades de la Albiceleste para cerrar los espacios fuera del área y contener los ataques en transición.

🏆 Mundial 2026

📝 16 avos de final

🗓️ 03 de Julho

🏟️ Estádio de Miami



FIM DO JOGO

Argentina 🇦🇷 3️⃣-2️⃣ 🇨🇻 Cabo Verde



Termina assim a nossa participação no Mundial https://t.co/UZCpdeWnj1#FIFAWorldCup | #FIFAWorldCup2026 | #CaboVerde | #TubarõesAzuis | #WeAreCaboVerde pic.twitter.com/59VsWVq0bm — Federação Cabo-verdiana de Futebol (@fcfcomunica) July 4, 2026

Un aviso antes de los octavos de final

Aunque Argentina consiguió el boleto a los octavos de final, el partido dejó claro que el margen de error en el Mundial 2026 es cada vez menor.

La selección de Scaloni avanzó gracias a su jerarquía en momentos puntuales y a la efectividad en las jugadas de estrategia, pero también concedió oportunidades a un rival que disputó su primera Copa del Mundo y que estuvo cerca de llevar la serie hasta la definición por penales.