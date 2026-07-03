Egipto elimina a Australia en penales y avanza a los octavos de final del Mundial 2026

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Egipto elimina a Australia en penales y avanza a los octavos de final del Mundial 2026

Egipto avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial 2026 tras derrotar a Australia en la tanda de penaltis, luego de igualar 1-1 en 120 minutos de intensa disputa.

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GR5165. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jugadores de Egipto celebran este viernes, tras ganar en los penales el partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto en el estadio AT&T de Arlington (EE.UU.). EFE/ Carlos Ramírez

GR5165. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 03/07/2026.- Jugadores de Egipto celebran este viernes, tras ganar en los penales el partido de dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto en el estadio AT&T de Arlington (EE.UU.). EFE/ Carlos Ramírez

La Selección Nacional de Egipto clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial 2026 al derrotar 4-2 a Australia en la tanda de penaltis, después de empatar 1-1 durante los 120 minutos reglamentarios y de prórroga, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final.

El partido fue disputado de principio a fin. Ambas selecciones generaron ocasiones de gol en busca de la clasificación. Egipto se adelantó con una anotación de Emam Ashour, pero Australia igualó el marcador y llevó el encuentro al tiempo extra.

Durante la prórroga, ninguno de los dos equipos logró romper el empate. La solidez defensiva y las intervenciones de ambos guardametas mantuvieron el 1-1 hasta el final de los 120 minutos.

La clasificación se definió desde el punto penal. Egipto convirtió cuatro de sus lanzamientos y Australia anotó únicamente dos, por lo que el conjunto africano aseguró su pase a los octavos de final.

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Con esta victoria, Egipto se instaló entre los 16 mejores equipos del torneo y ahora afrontará un nuevo desafío en los octavos de final, donde su rival será el conjunto de Argentina o Cabo Verde.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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