México vs Inglaterra: Fifa modificaría la hora del partido de octavos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su fase más emocionante y uno de los partidos más esperados de los octavos de final será el duelo entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, y promete emociones de principio a fin.

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, llega a esta instancia con números que generan ilusión entre su afición. El conjunto azteca se mantiene invicto en el torneo y, además, presume una sólida defensa, ya que no ha recibido goles en sus compromisos anteriores, característica que lo ha convertido en uno de los equipos más consistentes de la competencia.

Enfrente tendrá a una de las potencias históricas del futbol mundial. Inglaterra llegó al Mundial como uno de los principales candidatos al título, aunque hasta ahora no ha logrado desplegar el nivel de juego que muchos esperaban. Los ingleses necesitaron esforzarse al máximo para superar a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, situación que dejó dudas sobre su rendimiento colectivo.

Pese a su jerarquía y profundidad de plantilla, Inglaterra afrontará un desafío diferente cuando salte al césped del Azteca. No solo tendrá que enfrentar a una selección mexicana motivada por su condición de anfitriona, sino también adaptarse a la altitud de más de 2,200 metros sobre el nivel del mar y a las condiciones climáticas de la capital mexicana.

FIFA modificaria el horario del partido

A dos días del compromiso, la FIFA anunciaria un cambio en la programación del partido según dio a conocer el medio deportivo ESPN. Inicialmente está previsto para las 18 horas, pero finalmente se jugará a las 12 horas del domingo. Para los aficionados de Guatemala y México, el encuentro comenzará a las 12 horas, mientras que en Inglaterra podrá seguirse a las 19 horas.

Según información preliminar de los organizadores, la decisión obedeció principalmente a razones climáticas, luego de que tormentas eléctricas afectaran el desarrollo de algunos partidos disputados recientemente en México. Además, se busca mejorar las condiciones de seguridad y logística en una ciudad que ha vivido intensas celebraciones durante el Mundial.

El cambio de horario podría representar una ventaja para la selección mexicana. Históricamente, los partidos disputados al mediodía en el Estadio Azteca han favorecido a los equipos locales debido a las altas temperaturas, la intensidad del sol y los efectos de la altitud sobre los visitantes.

La situación recuerda los Mundiales de 1970 y 1986, cuando varias selecciones europeas tuvieron dificultades para adaptarse a las condiciones del recinto. En esta ocasión, México espera sacar provecho de ese escenario para intentar avanzar a los cuartos de final.

Con el respaldo de miles de seguidores y la posibilidad de aprovechar las históricas condiciones del Azteca, México afrontará uno de los retos más importantes de su Mundial. Enfrente estará una Inglaterra que busca confirmar su condición de favorita y mantener vivo el sueño de conquistar su segundo Mundial.

El domingo, en uno de los escenarios más emblemáticos del futbol internacional, solo uno avanzará a los cuartos de final. El Azteca está listo para vivir otra jornada —esta vez al mediodía— de historia mundialista.