Así detectó el balón inteligente el toque que dejó sin empate a Croacia ante Portugal, según la FIFA

La polémica por el gol anulado a Croacia en los minutos finales del duelo ante Portugal ya tiene una explicación oficial.

La FIFA publicó este jueves 2 de julio los datos registrados por la tecnología Connected Ball, incorporada en el balón oficial Trionda de adidas, para justificar la decisión arbitral que dejó sin efecto el tanto que habría significado el 2-2 y enviado el partido al alargue.

Según el organismo, los sensores instalados dentro del balón detectaron un contacto de Igor Matanović, identificado con el dorsal 20 de Croacia, instantes antes del remate que terminó en la red portuguesa.

Ese toque, prácticamente imperceptible a simple vista, fue suficiente para reiniciar la acción desde el punto de vista reglamentario y confirmar que el autor del gol se encontraba en posición adelantada al momento del contacto con el balón.

"Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del balón Trionda, se demostró que hubo contacto por parte del número 20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol", explicó la FIFA en sus canales oficiales.

According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV — FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026

¿Cómo funciona el balón inteligente?

El balón oficial del Mundial 2026 incorpora una Unidad de Medición Inercial (IMU), un sensor capaz de registrar cada contacto con una precisión de milisegundos.

Durante las transmisiones televisivas, esa información se representa mediante un gráfico similar a un latido cardíaco, que marca el instante exacto en que un futbolista toca el balón.

Combinados con el sistema de fuera de juego semiautomático, estos datos permiten sincronizar el momento preciso del contacto con la posición de los jugadores, reduciendo el margen de interpretación en jugadas de alta complejidad, según la FIFA.

Esta toma es clara donde el #20 de Croacia no toca el balón, no cambia la dirección del balón, quien SI lo toca es #13 de Portugal por lo que no había offside ….



¿Qué opinan? pic.twitter.com/6mkXg5whgk — Pablo Viruega (@PabloViruega) July 3, 2026

Una decisión que cambió el partido

La acción ocurrió en el tiempo de reposición, cuando Croacia celebraba el gol del empate que forzaba la prórroga frente a Portugal.

Tras la revisión del VAR y el análisis de la tecnología Connected Ball, el tanto fue invalidado por fuera de juego, manteniéndose el 2-1 favorable a los portugueses.

POR 🇵🇹 2-1 🇭🇷 CRO (FT)



La segunda parte tuvo 18 minutos y 51 segundos de tiempo añadido.



RÉCORD ABSOLUTO de descuento en un solo parcial (1ª parte, 2ª parte o prórroga) en TODA la historia de la Copa del Mundo.



Supera los 14 minutos y 3 segundos de la primera parte del… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 3, 2026

La decisión generó un intenso debate entre aficionados y analistas, especialmente porque el contacto de Matanović era prácticamente imposible de detectar sin apoyo tecnológico.

Con el fallo confirmado, Portugal selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, mientras Croacia quedó eliminada en una de las acciones arbitrales más comentadas del torneo.