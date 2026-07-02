Fútbol Internacional
Así detectó el balón inteligente el toque que dejó sin empate a Croacia ante Portugal, según la FIFA
La FIFA publicó las imágenes y los datos de la tecnología Connected Ball para explicar por qué el VAR anuló el gol del empate de Croacia ante Portugal. El sistema detectó un leve contacto de Igor Matanović que resultó decisivo para señalar el fuera de juego.
La FIFA publicó esta imagen en sus cuentas oficiales y explicó que los sensores del balón Trionda detectaron un leve contacto de Igor Matanović, una acción imperceptible a simple vista que permitió confirmar el fuera de juego y anular el gol del empate croata en el tiempo de reposición. Foto Prensa Libre: FIFAmedia.
La polémica por el gol anulado a Croacia en los minutos finales del duelo ante Portugal ya tiene una explicación oficial.
La FIFA publicó este jueves 2 de julio los datos registrados por la tecnología Connected Ball, incorporada en el balón oficial Trionda de adidas, para justificar la decisión arbitral que dejó sin efecto el tanto que habría significado el 2-2 y enviado el partido al alargue.
Según el organismo, los sensores instalados dentro del balón detectaron un contacto de Igor Matanović, identificado con el dorsal 20 de Croacia, instantes antes del remate que terminó en la red portuguesa.
Ese toque, prácticamente imperceptible a simple vista, fue suficiente para reiniciar la acción desde el punto de vista reglamentario y confirmar que el autor del gol se encontraba en posición adelantada al momento del contacto con el balón.
"Según los datos proporcionados por la tecnología Connected Ball alojada dentro del balón Trionda, se demostró que hubo contacto por parte del número 20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol", explicó la FIFA en sus canales oficiales.
¿Cómo funciona el balón inteligente?
El balón oficial del Mundial 2026 incorpora una Unidad de Medición Inercial (IMU), un sensor capaz de registrar cada contacto con una precisión de milisegundos.
Durante las transmisiones televisivas, esa información se representa mediante un gráfico similar a un latido cardíaco, que marca el instante exacto en que un futbolista toca el balón.
Combinados con el sistema de fuera de juego semiautomático, estos datos permiten sincronizar el momento preciso del contacto con la posición de los jugadores, reduciendo el margen de interpretación en jugadas de alta complejidad, según la FIFA.
Una decisión que cambió el partido
La acción ocurrió en el tiempo de reposición, cuando Croacia celebraba el gol del empate que forzaba la prórroga frente a Portugal.
Tras la revisión del VAR y el análisis de la tecnología Connected Ball, el tanto fue invalidado por fuera de juego, manteniéndose el 2-1 favorable a los portugueses.
La decisión generó un intenso debate entre aficionados y analistas, especialmente porque el contacto de Matanović era prácticamente imposible de detectar sin apoyo tecnológico.
Con el fallo confirmado, Portugal selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, mientras Croacia quedó eliminada en una de las acciones arbitrales más comentadas del torneo.