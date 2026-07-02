“Siempre con nosotros”: el emotivo homenaje de Portugal y Cristiano Ronaldo a Diogo Jota en el Mundial 2026

La selección portuguesa recordó a Diogo Jota en el primer aniversario de su fallecimiento antes de vencer 2-1 a Croacia. Cristiano Ronaldo encabezó un emotivo homenaje que conmovió a la afición y al mundo del fútbol.

El 2 de julio dejó de ser una fecha cualquiera para el fútbol portugués. Un año después del fallecimiento de Diogo Jota, Portugal salió al campo con el recuerdo de uno de sus jugadores más queridos y le rindió homenaje tras conseguir una dramática clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

La Federación Portuguesa de Fútbol publicó en sus redes sociales el mensaje "Sempre connosco" ("Siempre con nosotros"), acompañado por una imagen de Jota con la camiseta de la selección. La publicación fue replicada por miles de aficionados y marcó el tono de una jornada en la que el resultado pasó, por momentos, a un segundo plano.

Cristiano Ronaldo fue uno de los protagonistas del tributo. Al finalizar el encuentro, el capitán portugués sostuvo la camiseta con el dorsal 21, el número que identificó a Jota con la selección, y levantó la mirada hacia el cielo junto con sus compañeros y los aficionados presentes en el estadio.

La FIFA también recordó al delantero con el mensaje "For Diogo", mientras que imágenes del homenaje comenzaron a viralizarse en redes sociales. Los videos mostraron a jugadores y seguidores unidos en un aplauso que convirtió el minuto de homenaje en uno de los momentos más emotivos de la jornada mundialista.

EMOCIONANTE



Cristiano Ronaldo com a camisa 21 em homenagem a Diogo Jota



Amanhã fará exatamente 1 ano que Jota morreu



Cristiano visivelmente abalado pic.twitter.com/G5TBYc7rLk — ABSOLUTE CR7 (@AbsoluteGOATBR) July 3, 2026

Vencemos por nós, pelo Diogo e por Portugal!!! VAMOS!!!! pic.twitter.com/pOOm7XRlCY — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 3, 2026

Después llegó el fútbol. Portugal derrotó 2-1 a Croacia en un partido cargado de dramatismo. Cristiano Ronaldo empató de penal y marcó por primera vez en su carrera en una fase de eliminación directa de un Mundial, Gonçalo Ramos selló la clasificación y el VAR volvió a ser protagonista al anular un gol que habría significado el empate croata en el tiempo de reposición.

Pero la victoria tuvo un significado que fue más allá del marcador. En el primer aniversario de la muerte de Diogo Jota, Portugal encontró una forma de recordarlo donde más le habría gustado estar: sobre una cancha de fútbol y con la camiseta de su país.

Ufff, qué imágenes. Las lágrimas de Cristiano Ronaldo mientras homenajeaba a Diogo Jota, quien, tristemente, falleció hace 1 año.



En ese momento, en ese preciso instante, Cristiano se olvidó de las celebraciones y simplemente quiso recordar al eterno Diogo. Todos sabemos que… pic.twitter.com/ES7wtI9VYh — Invictos (@InvictosSomos) July 3, 2026

La imagen de Cristiano Ronaldo sosteniendo el dorsal 21 y el mensaje "Siempre con nosotros" resumieron el sentimiento de una selección que sigue llevando a Diogo Jota en la memoria, incluso mientras continúa su camino hacia el título del Mundial 2026.