VIDEO | Día inolvidable de Raúl Jiménez: golazo, homenaje y un festejo lleno de emoción para su ex compañero Diogo Jota

La gran final de la Copa Oro 2025 dejó momentos imborrables, pero uno de los más especiales fue protagonizado por Raúl Jiménez. El delantero mexicano no solo brilló dentro del campo con un gol espectacular, sino que además rindió un emotivo homenaje a quien fuera su compañero y amigo, Diogo Jota, recientemente fallecido.

Desde el inicio del partido, Jiménez dejó claro que la noche tendría un significado especial para él. Durante la ceremonia de los himnos, el atacante salió al campo luciendo el dorsal número 20, el mismo que portaba Diogo Jota tanto en el Liverpool como en la selección de Portugal. El gesto conmovió a todos los presentes y fue aplaudido por miles de aficionados.

Pero lo mejor estaba por venir. Durante la primera mitad del encuentro, Raúl Jiménez encontró el momento perfecto para cerrar su homenaje con broche de oro. Recibió un balón en las orillas del área, se acomodó y, con un potente remate, clavó un golazo que desató la locura en la tribuna mexicana.

La celebración fue tan simbólica como su gol. Jiménez corrió hacia la banda, tomó la camisola con el dorsal 20 que había dejado en la banca y, en medio de la ovación, imitó la icónica celebración de Diogo Jota, simulando que jugaba videojuegos con la camiseta sobre las piernas. Un gesto cargado de sentimiento y respeto.

El momento recorrió el mundo a través de las redes sociales, donde miles de aficionados y medios destacaron la sensibilidad del mexicano para rendir tributo a su amigo. No era simplemente un gol; era una muestra de hermandad, de futbol y de memoria.

Raúl Jiménez, además de ser clave en lo deportivo, se convirtió en la figura más humana de la noche. Su homenaje quedará grabado en la historia del fútbol y en los corazones de quienes siguieron el partido.

Incluso tras el encuentro, Jiménez mencionó en zona mixta que el gol estaba dedicado especialmente a Diogo Jota, señalando que había soñado con marcar y homenajearlo: "Este partido y este gol son para él. Siempre estará conmigo, donde sea que juegue".

La noche mágica de Raúl Jiménez fue mucho más que un gol. Fue un acto de amor, respeto y pasión, que demuestra que el fútbol también sabe contar las historias más humanas.

