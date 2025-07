Diogo Jota, delantero portugués del Liverpool, muere en un accidente de tránsito

El futbolista de 28 años falleció junto a su hermano André cuando su vehículo se salió de la vía y se incendió, según informó este jueves la Guardia Civil.

“Salida de la vía de un vehículo, todo apunta a reventón de neumático mientras realizaba adelantamiento. Como resultado del siniestro, el coche resulta incendiado y ambos fallecidos”, explicó la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron a las 00H30 locales del jueves en una autovía cerca de la ciudad de Zamora, en la región de Castilla y León (centro-norte).

Los dos pasajeros, Diogo Jota y su hermano André, también futbolista profesional en la segunda división portuguesa, ya habían fallecido cuando los servicios de emergencia llegaron, según la Guardia Civil.

Diogo Jota llegó al Liverpool en 2020, y desde entonces jugó un papel central en los éxitos del equipo británico en los últimos años.

El internacional portugués había anunciado hace unos días que se casó el 22 de junio, publicando fotos de la ceremonia en la red social X.

“Liverpool Football Club está devastado por la trágica muerte de Diogo Jota“, escribió el campeón de la Premier League en un mensaje publicado en la red X.

Jota pasó por el Atlético de Madrid, el Oporto y el Wolverhampton antes de llegar a Anfield, donde marcó 65 goles con los ‘Reds’ y se convirtió en uno de los jugadores favoritos de los aficionados del Liverpool.

