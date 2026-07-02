El VAR le niega a Croacia el empate ante Portugal y desata el debate en el Mundial 2026

Croacia creyó haber encontrado el gol que cambiaba la historia ante Portugal. Ya en el tiempo de reposición, Joško Gvardiol mandó el balón a la red y desató la celebración croata, pero la revisión del VAR apagó el festejo y confirmó el fuera de juego en la jugada previa.

La acción se convirtió de inmediato en una de las más discutidas del Mundial 2026. Portugal ganaba 2-1 después del gol de Gonçalo Ramos en el 90+4, y el tanto croata habría enviado el partido al tiempo suplementario. Sin embargo, la revisión determinó que hubo posición adelantada en la construcción de la jugada, por lo que el gol fue invalidado.

El punto que generó la controversia fue un roce previo de Igor Matanović. Según reportes del partido, la tecnología de seguimiento del balón detectó ese contacto mínimo, lo que reinició la lectura de la acción y dejó en posición ilícita al jugador croata que participó después en la jugada.

Para quienes defienden la decisión, el VAR aplicó la regla con precisión: si hay toque de un compañero y el atacante está adelantado al momento de ese contacto, la jugada debe ser sancionada como fuera de juego. Para los críticos, el problema está en el grado de intervención tecnológica por un roce casi imperceptible que terminó anulando un gol decisivo.

La polémica aumentó porque no se trataba de una jugada cualquiera. Croacia estaba a segundos de forzar la prórroga en una eliminatoria directa, mientras Portugal defendía una clasificación que lo envía a octavos de final contra España. La anulación dejó eliminado al equipo de Luka Modrić e Ivan Perišić, autor del primer gol croata.

⁉️💥 ¿Llega a tocar el balón Matanović en el gol anulado a Croacia?



✅ 𝗦𝗜.



👉🏻 En el segundo frame, una pequeña parte del balón está sobre la cabeza del croata, por lo que el roce es indudable.



▪️ El chip del balón sí realizó su función de forma correcta en esta ocasión. pic.twitter.com/NkmZhljqkk — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 3, 2026

🚨 ¡ESCÁNDALO Y ROBO HISTÓRICO A CROACIA! 🚨



​La toma es CLARÍSIMA: el jugador croata JAMÁS hace contacto con la cabeza en esa jugada. 🤯



​❌ Les anulan un gol 100% legítimo.

🎁 Le regalan un penal inexistente a Cristiano.



​Increíble lo que estamos viendo en este Mundial.… pic.twitter.com/yw3UFfnPbW — SPED FC 🔥 (@SPED_FC) July 3, 2026

Defiendo a muerte que haya VAR para fueras de juego y demás, pero que en el 102 te anulen este gol porque un balón con un chip con un sensor de contacto dice que la has tocado...



FALLECIÓ ESTE DEPORTE. Esto no es fútbol. Croacia ha sido robada. pic.twitter.com/Ve6Xgu1qTQ — 🅿 (@finallyxpablo) July 3, 2026

✅ ES FUERA DE JUEGO: Primero que todo, se cercioraron con el chip que el contacto del jugador de Croacia había existido, la peinó en primer momento.



👉 Ya luego, se determina la posición del atacante de Croacia, y se analiza si el contacto de Veiga es algo voluntario o si es… pic.twitter.com/ieTODBKtth — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) July 3, 2026

El episodio también alimentó el debate sobre el uso del VAR semiautomático y la tecnología del balón. Aunque estas herramientas buscan reducir el margen de error, decisiones como esta abren una discusión recurrente: si el fútbol gana justicia con mediciones milimétricas o si pierde naturalidad cuando un contacto casi invisible cambia el destino de un partido.

Portugal avanzó con el 2-1 y Croacia se despidió con una jugada que seguirá bajo análisis. En una noche marcada por Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y el drama del cierre, el roce de Matanović terminó siendo el detalle que separó a Croacia del alargue.