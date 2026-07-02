Portugal sobrevive al drama del VAR y cita a España en octavos; Cristiano rompe una deuda y Modrić se despide del Mundial

Portugal derrotó 2-1 a Croacia en un intenso duelo de dieciseisavos de final marcado por dos intervenciones decisivas del VAR. Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en una fase de eliminación directa de un Mundial, Rafael Leão lideró la reacción portuguesa y Luka Modrić e Ivan Perišić dijeron adiós a la Copa del Mundo.

Portugal necesitó carácter, paciencia y dos decisiones del VAR para mantenerse con vida en el Mundial 2026. En un partido de emociones cambiantes disputado en el Estadio Toronto, el conjunto dirigido por Roberto Martínez derrotó 2-1 a Croacia y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a España.

Croacia golpeó primero. Ivan Perišić, uno de los referentes de la generación más exitosa del fútbol croata, adelantó a su selección con una definición que silenció a la afición portuguesa y alimentó la ilusión de despedir con una clasificación a Luka Modrić, capitán y símbolo del equipo balcánico.

Portugal reaccionó de la mano de Rafael Leão. El extremo se convirtió en el jugador más desequilibrante del encuentro, atacó constantemente por la banda izquierda y obligó a la defensa croata a retroceder. Su insistencia terminó inclinando el partido a favor de los lusos.

La recompensa llegó al minuto 68. Tras una revisión del VAR, el árbitro señaló un penal a favor de Portugal y Cristiano Ronaldo asumió la responsabilidad. El capitán no falló y firmó el 1-1, un gol con un significado especial: fue el primero de su carrera en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, una cuenta pendiente que arrastraba desde su debut mundialista en 2006.

La noche de Cristiano pudo ser todavía más memorable. Minutos antes recibió dentro del área, controló con categoría y definió con precisión para marcar un golazo. Sin embargo, una revisión del VAR confirmó un fuera de juego milimétrico y el tanto fue anulado, desatando la frustración del delantero portugués.

Ronaldo abandonó el terreno de juego al minuto 81 entre aplausos, después de una actuación decisiva que volvió a demostrar su influencia en los momentos de máxima presión.

Cuando el partido parecía encaminado a un cierre de infarto, Portugal encontró el gol de la clasificación. Sin embargo, el dramatismo no terminó ahí. En los minutos finales, Croacia volvió a enviar el balón a la red y celebró un empate que forzaba la prórroga, pero el VAR intervino por segunda vez para invalidar la acción por posición adelantada, confirmando el triunfo portugués.

1 - Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro golo em fases a eliminar de Mundiais em seu 31º remate nessas fases.



Siu! pic.twitter.com/KeOW7eb5lA — OptaJoao (@OptaJoao) July 3, 2026

El pitazo final también marcó el posible último partido mundialista de dos leyendas croatas. A sus 40 años, Luka Modrić cerró otra actuación de liderazgo en el mediocampo, mientras que Ivan Perišić, autor del único gol de su selección, volvió a demostrar su vigencia en una despedida cargada de emoción.

Portugal, impulsado por el liderazgo de Cristiano Ronaldo y el desequilibrio de Rafael Leão, ahora se prepara para uno de los cruces más atractivos de los octavos de final, donde tendrá como rival a España en una nueva edición del clásico ibérico.