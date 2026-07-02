Cristiano Ronaldo rompe una deuda histórica, el VAR le anula un golazo y Portugal avanza ante Croacia

Cristiano Ronaldo vivió una noche de contrastes en el duelo de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia. El capitán portugués marcó su primer gol en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, pero minutos antes el VAR le había anulado un golazo por fuera de juego.

Portugal comenzó en desventaja, pero encontró el empate al minuto 68, cuando Cristiano convirtió desde el punto penal y rompió una racha que lo acompañaba desde su debut mundialista en el 2006: nunca había anotado en una eliminatoria de un Mundial.

Con ese tanto, el delantero de 41 años llegó a 11 goles en Copas del Mundo y estrenó su cuenta en partidos de eliminación directa.

El VAR le negó un doblete

La noche pudo ser todavía más especial para el portugués. Tras un control dentro del área y una definición de gran calidad, Cristiano celebró por primera vez en el juego, pero la revisión del VAR invalidó la acción por una posición adelantada milimétrica.

Cristiano salió sustituido al minuto 81 y Portugal debió cerrar el partido sin su capitán en la cancha.

🖥️💥 Análisis del gol anulado a Cristiano Ronaldo.



👉🏻 El delantero portugués está ligeramente por delante del último defensor.



✅ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ El asistente anuló el gol en directo y el VAR confirmó la decisión. pic.twitter.com/1r9awUYb93 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 3, 2026

En el tramo final, Croacia creyó haber empatado, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego y mantuvo la ventaja portuguesa. Esa decisión terminó por asegurar el triunfo 2-1 de Portugal y su clasificación a los octavos de final.

Ahora, Portugal enfrentará a España en uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda del Mundial 2026.

1 - Cristiano Ronaldo's penalty against Croatia was his only touch inside the opposition box in his 81 minutes spent on the pitch.



It was also his first-ever goal in the knockout stages of the World Cup.



Breakthrough. pic.twitter.com/Tp8PrO9rp5 — OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2026

El partido se definió en el 90+5

Portugal venció Croacia al minuto 90+5 con un gol de Goncalo Ramos tras una perfecta asistencia de Rafael Leao.

Más allá del resultado, Cristiano Ronaldo ya rompió una de las pocas barreras estadísticas que le quedaban en la Copa del Mundo y sigue siendo el principal referente ofensivo de Portugal.

Con este resultado el cuadro portugués avanza a los octavos de final para enfrentarse a España, que hoy venció a Austria 3 a 0.