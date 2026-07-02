Cristiano Ronaldo vs. Luka Modrić: los exsocios del Real Madrid que ahora se juegan el Mundial 2026

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Cristiano Ronaldo vs. Luka Modrić: los exsocios del Real Madrid que ahora se juegan el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, compañeros durante seis temporadas en el Real Madrid y protagonistas de una de las etapas más exitosas del club, buscan alargar su historia en una Copa del Mundo.

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Portugal y Croacia protagonizan uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Frente a frente estarán Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, dos leyendas que marcaron una época en el Real Madrid y que ahora buscan mantener con vida el sueño mundialista de sus selecciones.

El duelo en el Estadio de Toronto enfrenta a dos de los futbolistas más influyentes de la última década. Cristiano Ronaldo y Luka Modrić compartieron vestuario en el Real Madrid entre 2012 y 2018, donde construyeron una de las sociedades más exitosas del fútbol europeo.

Durante ese período conquistaron algunos de los títulos más importantes de la historia reciente del club blanco, entre ellos cuatro UEFA Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas de España, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

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Tras la salida de Cristiano rumbo a la Juventus en 2018, sus caminos se separaron, pero ambos mantuvieron su protagonismo en la élite del fútbol internacional.

Dos capitanes, dos caminos hacia la historia

Con sus selecciones, Ronaldo y Modrić también han dejado una huella imborrable, aunque con recorridos distintos.

Cristiano Ronaldo condujo a Portugal a los primeros grandes títulos de su historia al conquistar la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2019. Además, se convirtió en el primer futbolista de la rama masculina en marcar goles en seis Copas del Mundo.

Modrić, por su parte, lideró la mejor etapa de Croacia desde su independencia. Fue el capitán del equipo que alcanzó el subcampeonato en Rusia 2018, torneo en el que recibió el Balón de Oro, y volvió a subir al podio con el tercer lugar obtenido en Catar 2022.

Vigencia a los 40 años

A pesar del paso del tiempo, ambos continúan compitiendo al máximo nivel.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, sigue siendo la principal figura del Al-Nassr, de Arabia Saudita, mientras que Luka Modrić, de 40, inició una nueva etapa en el AC Milan tras poner fin a una histórica trayectoria de 13 temporadas y 28 títulos con el Real Madrid.

Su presencia en el Mundial 2026 confirma la longevidad de dos futbolistas que han logrado mantenerse entre la élite durante más de dos décadas.

Un partido con sabor a despedida

Más allá del boleto a los octavos de final, el enfrentamiento entre Portugal y Croacia podría representar la última vez que Cristiano Ronaldo y Luka Modrić se enfrenten en una Copa del Mundo.

Después de compartir algunos de los mayores éxitos del Real Madrid, ahora les toca competir como rivales en un partido que definirá cuál de los dos continúa en la lucha por el título y cuál pone fin a su participación en el Mundial 2026.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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