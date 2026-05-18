Fútbol Internacional
Luka Modric: el Balón de Oro 2018 jugará su quinto Mundial y agranda su leyenda con Croacia
El seleccionador Zlatko Dalic presentó la convocatoria oficial de Croacia para el Mundial 2026, con Luka Modric como capitán en su quinta Copa del Mundo.
Luka Modrić jugará su quinto Mundial con la selección de Croacia. (Foto Prensa Libre: EFE).
El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, presentó este lunes la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que marcará la quinta Copa del Mundo para Luka Modric.
A sus 40 años, el experimentado mediocampista, ahora jugador del Milan, volverá a liderar a la selección croata como capitán y principal referente del equipo.
Croacia apostará por una combinación entre futbolistas de amplia experiencia y jóvenes talentos que han destacado recientemente en el fútbol europeo. Entre ellos sobresalen el defensor Luka Vuskovic, una de las revelaciones de la Bundesliga esta temporada con el Hamburgo, y el mediocampista Martin Baturina, actualmente en el Como italiano dirigido por Cesc Fàbregas.
También destacan varios jugadores vinculados al fútbol español, como Luka Sucic y Duje Caleta-Car, ambos de la Real Sociedad, además del delantero Ante Budimir, figura del Osasuna.
La selección croata quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio.
La convocatoria completa de Croacia es la siguiente:
Porteros:
Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.
Defensas:
Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.
Centrocampistas:
Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.
Delanteros:
Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.
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