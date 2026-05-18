Luka Modric: el Balón de Oro 2018 jugará su quinto Mundial y agranda su leyenda con Croacia

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Luka Modric: el Balón de Oro 2018 jugará su quinto Mundial y agranda su leyenda con Croacia

El seleccionador Zlatko Dalic presentó la convocatoria oficial de Croacia para el Mundial 2026, con Luka Modric como capitán en su quinta Copa del Mundo.

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Osijek (Croatia), 08/09/2024.- Luka Modric of Croatia celebrates after scoring the 1-0 goal during the UEFA Nations League group A soccer match between Croatia and Poland, in Osijek, Croatia, 08 September 2024. (Croacia, Polonia) EFE/EPA/Piotr Nowak POLAND OUT

Luka Modrić jugará su quinto Mundial con la selección de Croacia. (Foto Prensa Libre: EFE).

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, presentó este lunes la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y que marcará la quinta Copa del Mundo para Luka Modric.

A sus 40 años, el experimentado mediocampista, ahora jugador del Milan, volverá a liderar a la selección croata como capitán y principal referente del equipo.

Croacia apostará por una combinación entre futbolistas de amplia experiencia y jóvenes talentos que han destacado recientemente en el fútbol europeo. Entre ellos sobresalen el defensor Luka Vuskovic, una de las revelaciones de la Bundesliga esta temporada con el Hamburgo, y el mediocampista Martin Baturina, actualmente en el Como italiano dirigido por Cesc Fàbregas.

También destacan varios jugadores vinculados al fútbol español, como Luka Sucic y Duje Caleta-Car, ambos de la Real Sociedad, además del delantero Ante Budimir, figura del Osasuna.

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La selección croata quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Panamá y Ghana. El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

La convocatoria completa de Croacia es la siguiente:

Porteros:
Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur.

Defensas:
Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic y Luka Vuskovic.

Centrocampistas:
Luka Modric, Mateo Kovacic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro y Toni Fruk.

Delanteros:
Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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