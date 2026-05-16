¡Cristiano Ronaldo sigue sin título en Arabia! Al-Nassr cae en la final asiática ante Gamba Osaka

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¡Cristiano Ronaldo sigue sin título en Arabia! Al-Nassr cae en la final asiática ante Gamba Osaka

Al-Nassr perdió 0-1 ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League 2 y Cristiano Ronaldo volvió a quedarse con las manos vacías en un torneo continental.

Alejandra Soto

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RIYADH (Saudi Arabia), 16/05/2026.- Cristiano Ronaldo of Al-Nassr looks on ahead of the AFC Champions League Two final between Al-Nassr and Gamba Osaka in Riyadh, Saudi Arabia, 16 May 2026. (Liga de Campeones, Arabia Saudita) EFE/EPA/STRINGER

Al-Nassr perdió 0-1 ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League 2 y Cristiano Ronaldo volvió a quedarse con las manos vacías en un torneo continental. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/STRINGER).

Al-Nassr volvió a fallar en un partido decisivo. El equipo saudí perdió 0-1 ante Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League 2 y dejó escapar otro título internacional en una temporada que prometía marcar diferencia para el proyecto liderado por Cristiano Ronaldo.

El conjunto dirigido por Jorge Jesus dominó gran parte del encuentro y generó varias oportunidades claras, pero no logró romper el orden defensivo del club japonés. El único gol del partido fue obra de Deniz Hümmet al minuto 30 tras una jugada revisada por el VAR.

Cristiano Ronaldo estuvo cerca de cambiar la historia en más de una ocasión, especialmente antes del descanso y en el tramo final del partido, aunque volvió a encontrarse con la falta de efectividad y con una sólida actuación del portero Araki, figura del encuentro.

La derrota representa un nuevo golpe para Al-Nassr, que había apostado fuerte por conquistar su primer título continental de la temporada. El resultado aumenta la presión sobre un equipo que también mantiene una cerrada pelea por el campeonato de la liga saudí.

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Una semana decisiva para Al Nassr

El tropiezo continental llega en un momento crítico para Al-Nassr, que también mantiene una cerrada pelea por el título de la Saudi Pro League. El equipo saudí llega a la última jornada con una ventaja mínima sobre Al-Hilal, por lo que un nuevo tropiezo podría convertir una temporada prometedora en una gran decepción.

La directiva saudí esperaba cerrar la temporada con al menos un gran trofeo internacional, pero el equipo volvió a quedarse corto en un escenario decisivo pese a la inversión realizada y a la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo y Joao Félix.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo una de las piezas más determinantes del club, aunque los títulos importantes siguen sin llegar para el portugués desde su llegada a Arabia Saudita, abriendo nuevamente el debate sobre el futuro del proyecto deportivo de Al-Nassr.

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