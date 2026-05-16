El “plan secreto” de Messi y De Paul para llegar al Mundial 2026: doble turno y entrenador privado

Rodrigo De Paul reveló esta semana que junto a Lionel Messi mantiene un plan especial de preparación rumbo al Mundial 2026. El mediocampista argentino explicó que ambos realizan entrenamientos extra fuera de la dinámica habitual de Inter Miami para llegar en óptimas condiciones físicas al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Los dos nos matamos físicamente para llegar de la mejor manera”, confesó, quien detalló que desde hace varios meses cumplen con dobles turnos junto a un preparador físico particular. “Es un trabajo aparte del club pensando en el Mundial”, agregó el volante argentino.

De Paul también contó que suele grabar parte de esos entrenamientos y bromear con Messi sobre la posibilidad de hacer un documental del proceso. “Yo le meto un poco de peli, filmo todo. ‘No, dejá, ¿qué me filmás?’, me dice”, relató entre risas el argentino sobre las sesiones privadas que comparte con el capitán albiceleste.

La relación entre ambos también se refleja fuera de la cancha. El mediocampista aseguró que Messi lo ayuda a mantener estabilidad emocional en los momentos difíciles y destacó la confianza que existe entre ambos de cara a un nuevo reto mundialista. “Nos complementamos bien”, afirmó De Paul.

Con los ojos en el bicampeonato

El volante argentino dejó claro que el Mundial ocupa cada vez más espacio en su cabeza conforme se acerca el torneo. “No vivís sin pensar en la Copa del Mundo”, expresó De Paul, quien aseguró que dentro del grupo existe convencimiento de volver a ser protagonista y pelear por el título.

El jugador también defendió su decisión de continuar su carrera en la MLS pese a las críticas por dejar Europa. Según explicó, su prioridad era sumar minutos y mantenerse físicamente en ritmo competitivo. “Juego cada tres días y no tuve lesiones. Llego hasta mejor que en otros momentos”, indicó.

Además, reconoció que compartir equipo con Messi fue una de las razones más importantes para fichar por Inter Miami. “Jugar al lado del más grande de todos es una oportunidad que cualquiera quiere vivir”, aseguró el campeón del mundo sobre su vínculo con el astro argentino.

Finalmente, De Paul dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro a Racing Club, donde se formó como jugador de joven, aunque evitó dar fechas concretas. “¿Si me encantaría? Sí, me encantaría. Pero no hago futurología”, concluyó el mediocampista, dejando claro que hoy su principal objetivo es llegar en plenitud al Mundial 2026.