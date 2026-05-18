Mundial 2026: Selección de Irán viaja a Turquía mientras crece preocupación por visas a EE. UU

La selección de Irán viajó este lunes a Turquía para realizar su última concentración previa al Mundial 2026, aunque todavía existe incertidumbre porque parte de la delegación no ha recibido las visas necesarias para ingresar a Estados Unidos, sede de sus partidos de la fase de grupos.

El equipo iraní se concentrará en la ciudad turca de Antalya bajo las órdenes del técnico Amir Ghalenoei, quien trabaja actualmente con una lista provisional de 30 futbolistas que deberá reducirse a 26 antes del inicio de la Copa del Mundo, programado para el 11 de junio.

El entrenador expresó su confianza en que todos los jugadores puedan obtener los permisos de entrada antes de viajar a territorio estadounidense.

Por su parte, el director de la selección iraní, Mehdi Mohammad Nabi, aseguró que la federación mantiene conversaciones constantes con la FIFA y espera que la situación se resuelva en las próximas dos semanas.

“Según las previsiones y la comunicación que hemos mantenido con FIFA, el tema debería solucionarse pronto”, afirmó el dirigente.

Irán debutará en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Posteriormente enfrentará a Bélgica y Egipto en el Grupo G.

La situación ha generado preocupación debido a las restricciones migratorias y políticas existentes entre Estados Unidos e Irán. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, sostuvo recientemente una reunión en Estambul con el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, para tratar específicamente el tema de las visas.

Además, la federación iraní condicionó oficialmente su participación en el torneo al cumplimiento de varias garantías relacionadas con seguridad, movilidad y respeto a los símbolos de la República Islámica, incluyendo la autorización de ingreso para toda la delegación.

El principal problema gira alrededor de posibles restricciones para miembros del cuerpo técnico o dirigentes que hayan tenido vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní, organización considerada terrorista por el gobierno estadounidense.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró semanas atrás que no existirán obstáculos para el ingreso de los futbolistas iraníes, aunque dejó abierta la posibilidad de negar visas a algunos integrantes administrativos o técnicos relacionados con la Guardia Revolucionaria.

Mientras tanto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que Irán será recibido “con entusiasmo” en Norteamérica y calificó el Mundial 2026 como “el evento deportivo más inclusivo de la historia”.