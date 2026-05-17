El descenso del Nantes termina en caos: aficionados lanzan bengalas e irrumpen en la cancha

La tensión se apoderó del Estadio La Beaujoire durante el partido entre Nantes y Toulouse por la última jornada de la Ligue 1. El ambiente se descontroló después de que ultras del equipo local comenzaran a lanzar bengalas y objetos a la cancha tras consumarse el descenso del club francés.

La situación escaló rápidamente al minuto 20 cuando varios aficionados enmascarados invadieron el terreno de juego en protesta contra jugadores y directivos del Nantes. Los futbolistas de ambos equipos tuvieron que alejarse hacia el centro del campo mientras la seguridad del estadio intentaba contener el caos.

Los elementos de seguridad fueron superados por la cantidad de ultras que ingresaron a la cancha en medio de escenas de violencia y tensión. Jugadores, cuerpos técnicos y personal del estadio corrieron hacia los vestuarios mientras la árbitra Stéphanie Frappart decidió suspender definitivamente el encuentro.

En medio del caos, el técnico del Nantes, Vahid Halilhodzic, intentó calmar personalmente a los aficionados de su equipo, aunque no logró detener la invasión. Las imágenes del entrenador enfrentando a la multitud se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones de condena en el futbol europeo.

otro episodio de caos en el futbol europeo

El incidente ocurrido en Nantes se suma a otros episodios recientes de violencia en el futbol europeo. Semanas atrás, el derbi de Praga entre Slavia y Sparta también terminó con una invasión masiva de aficionados que obligó a suspender el partido en la República Checa.

Ambos casos volvieron a encender el debate sobre la seguridad en los estadios y el comportamiento de algunos grupos ultras que reaccionan violentamente ante malos resultados deportivos. Las imágenes de caos y enfrentamientos generaron fuertes críticas en distintos sectores del futbol europeo.

La Federación Francesa de Futbol deberá pronunciarse en los próximos días sobre posibles sanciones contra el Nantes, que podrían incluir multas económicas y el cierre temporal del estadio La Beaujoire tras los disturbios registrados durante el encuentro ante Toulouse.