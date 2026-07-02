Oyarzabal lidera la victoria de España ante Austria y firma su pase a octavos

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Oyarzabal lidera la victoria de España ante Austria y firma su pase a octavos

España confirmó su candidatura al título al derrotar a Austria y asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial, con un doblete de Mikel Oyarzabal.

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INGLEWOOD (United States), 02/07/2026.- Spain players celebrate after the 3-0 during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Spain against Austria, in Los Angeles, USA, 02 July 2026. (España) EFE/EPA/SCOTT STRAZZANTE

España confirmó su candidatura al título y se clasificó para los octavos de final de la Copa del Mundo al vencer 3-0 a Austria.(Foto Prensa Libre: EFE).

La Selección de España confirmó su candidatura al título y se clasificó para los octavos de final de la Copa del Mundo al vencer 3-0 a Austria, en un partido que dominó de principio a fin bajo la dirección de Luis de la Fuente.

La Roja mostró personalidad, buen manejo del balón y contundencia para superar a una selección austriaca que nunca encontró la forma de frenar el ataque español. Desde los primeros minutos tomó el control del juego, generó las mejores oportunidades y reflejó en el marcador la superioridad exhibida sobre el terreno de juego.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador al minuto 36 y envió a España al descanso con ventaja. En la segunda parte, Pedro Porro amplió la diferencia al minuto 66 con una definición precisa que prácticamente sentenció el partido. Oyarzabal volvió a marcar al minuto 89 y firmó su doblete para sellar la victoria 3-0 frente a una Austria que ofreció poca resistencia.

Con sus dos anotaciones, Oyarzabal se consolidó como el máximo goleador de España en el torneo, con cuatro tantos. El delantero volvió a destacar por su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

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La clasificación permite a España avanzar con paso firme en la competición y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar el campeonato. El conjunto ibérico ha mostrado un futbol sólido, equilibrado y efectivo, características que lo sitúan entre los principales candidatos al título.

España ahora espera al vencedor de la serie entre Portugal y Croacia, su rival en los octavos de final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente buscará mantener el nivel mostrado frente a Austria para seguir en carrera hacia las fases decisivas del Mundial.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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