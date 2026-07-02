David contra Goliat: ¿a qué hora de Guatemala juegan Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos del Mundial 2026?

Argentina afronta este viernes 3 de julio uno de los retos más esperados de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, cuando se enfrente a Cabo Verde en un partido que ha captado la atención del mundo del futbol.

El duelo enfrenta a una de las principales favoritas para conquistar el título, dirigida por Lionel Scaloni como es el cuadro de Argentina, contra la gran revelación del torneo: la selección caboverdiana, que buscará protagonizar una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales al eliminar a la vigente campeona del mundo.

La Albiceleste llega al compromiso después de completar una fase de grupos impecable. Finalizó como líder de su sector con puntuación perfecta, mostró autoridad en cada presentación y confirmó por qué es una de las candidatas al campeonato.

Cabo Verde, por su parte, ha sido una de las grandes revelaciones del Mundial. La selección africana avanzó como segunda de su grupo, integrado por dos campeones del mundo, Uruguay y España. Aunque no consiguió una victoria, logró clasificar gracias a sus tres empates, resultado que le permitió escribir una página histórica para el futbol de su país.

En el papel, Argentina parte como amplia favorita en un duelo que recuerda la clásica historia de David contra Goliat. Sin embargo, este Mundial ha demostrado que los pronósticos no ganan partidos y que las sorpresas forman parte del futbol. Los dirigidos por Scaloni intentarán imponer su jerarquía, mientras que Cabo Verde buscará prolongar el sueño y seguir haciendo historia en el Mundial United 2026.

El encuentro se disputará este viernes a las 16 horas de Guatemala. Sudamericanos y africanos lucharán por un boleto a los octavos de final, en un partido en el que Argentina intentará confirmar su condición de favorita y Cabo Verde buscará dar el golpe más resonante del campeonato.