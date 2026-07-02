La fiebre por Argentina en Miami: así se disparó el precio de las entradas para los dieciseisavos de final

La pasión de la afición argentina vuelve a sentirse con fuerza en Estados Unidos. El partido de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde, programado en el Hard Rock Stadium, de Miami, ha generado una auténtica fiebre entre los seguidores de la Albiceleste y una demanda de boletos sin precedentes.

Miles de aficionados argentinos residentes en el sur de Florida, junto con otros que viajaron exclusivamente para presenciar el encuentro, han convertido a Miami en una extensión de Buenos Aires durante la semana del partido.

La alta demanda ha provocado que las entradas disponibles en reventa alcancen precios muy elevados. Las localidades en las zonas más alejadas del terreno de juego superan los 2,400 dólares, mientras que en los sectores cercanos al campo sobrepasan los 7,000 dólares.

El encuentro marcará, además, el regreso de Argentina a Miami para disputar una competencia oficial desde la final de la Copa América del 2024, cuando conquistó el título frente a Colombia. Aquella jornada quedó marcada por los problemas en los accesos al estadio debido a la gran cantidad de aficionados que intentaron ingresar sin boleto.

Ante el interés generado por el partido, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, reconoció que decenas de miles de seguidores llegaron a la ciudad sin boletos asegurados. La dirigencia argentina incluso gestionó ante la FIFA la posibilidad de acceder a entradas remanentes para atender parte de la demanda de sus aficionados dio a conocer la agencia EFE.

El movimiento de aficionados también ha tenido impacto en el transporte aéreo. Varias compañías reforzaron sus operaciones hacia Miami durante los días previos al partido, lo que facilitó la llegada de seguidores desde Argentina y otros puntos del continente.

En la cancha, la selección dirigida por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa de su título mundial. Si supera a Cabo Verde, la Albiceleste avanzará a los octavos de final, donde enfrentaría al ganador de la serie entre Australia y Egipto.

¡3.500 DÓLARES POR UNA ENTRADA PARA ARGENTINA - CABO VERDE!@matipelliccioni habló en Miami con un argentino que reveló los precios que piden por un ticket para el duelo de 16vos. de final del Mundial. pic.twitter.com/M2QtVHWoav — TyC Sports (@TyCSports) July 1, 2026

Más allá del resultado deportivo, Miami ya vive una auténtica fiesta albiceleste, una muestra más del respaldo internacional que mantiene la selección campeona del mundo.