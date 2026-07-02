¿Qué probabilidades tiene Cabo Verde de vencer a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, según la IA?

La Copa del Mundo 2026 vivirá este viernes un duelo inédito cuando la selección de Cabo Verde enfrente a la poderosa Argentina en los dieciseisavos de final del certamen. Será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo.

El conjunto argentino parte como amplio favorito para avanzar a los octavos de final gracias a su tradición, calidad individual y el gran momento futbolístico que atraviesa bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. La Albiceleste llegó a esta instancia tras completar una fase de grupos perfecta. Finalizó como líder de su sector y superó con autoridad a cada uno de sus rivales.

Enfrente estará una de las revelaciones del torneo. Cabo Verde, considerada por muchos como una de las selecciones "cenicienta" de la competición, sorprendió al avanzar como segunda de su grupo luego de sumar tres empates. Entre sus resultados más destacados figura la igualdad conseguida frente a España en la jornada inaugural, una de las candidatas al título.

Sin embargo, el desafío para el conjunto africano será mucho mayor. Enfrente tendrá a la vigente campeona del mundo, liderada por Lionel Messi y una generación de futbolistas que milita en las principales ligas europeas.

La selección caboverdiana intentará aferrarse a su orden defensivo y a su guardameta Vozinha, además de aprovechar cada oportunidad frente al arco rival para soñar con una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales.

Se consulto a La Inteligencia Artificial IA analizá el partido y dio a conocer las probabilidades de cada equipo de ganar el encuentro.

Tomando en cuenta el rendimiento de ambas selecciones durante la fase de grupos, la experiencia internacional y la calidad de sus plantillas, la Inteligencia Artificial considera que Argentina tiene amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Probabilidades de clasificación y de ganar el partido

Argentina: 90%

Cabo Verde: 10%

La IA destaca que la diferencia de experiencia entre ambas selecciones es considerable. Mientras Argentina posee tres títulos mundiales y una amplia tradición en las fases decisivas, Cabo Verde disputa por primera vez una instancia de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Además, la selección africana logró su histórica clasificación apoyada principalmente en su solidez defensiva, pero mostró limitaciones ofensivas al marcar apenas dos goles durante la fase de grupos.

Por su parte, Argentina ha mostrado solidez en todas sus líneas, con contundencia en ataque y una plantilla capaz de resolver partidos en cualquier momento.

Superioridad albiceleste

Sobre el papel, la superioridad argentina parece evidente. El campeón del mundo cuenta con mejores individualidades, mayor experiencia internacional y un plantel acostumbrado a disputar partidos de alta exigencia.

No obstante, el futbol ha demostrado en numerosas ocasiones que las sorpresas son posibles, y Cabo Verde buscará escribir la página más gloriosa de su historia deportiva. Para lograrlo necesitará disputar un partido casi perfecto en defensa, minimizar los errores y ser altamente efectivo en cada oportunidad que genere.