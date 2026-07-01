Qué récord logró Harry Kane tras marcar un doblete con Inglaterra en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra evitó una eliminación histórica y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a la jerarquía de su capitán, Harry Kane, quien anotó un doblete decisivo para vencer 2-1 a la sorprendente República Democrática del Congo.

El partido, disputado este miércoles, parecía encaminarse hacia una de las mayores sorpresas del torneo cuando el conjunto africano se adelantó en el marcador. Al minuto 7, Brian Cipenga aprovechó un descuido de la defensa inglesa para marcar el 0-1 y silenciar a Inglaterra.

Durante gran parte del encuentro, Inglaterra lució incómoda, imprecisa y superada por un rival físico, ordenado y competitivo.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel no encontraba claridad y se acercaba a una eliminación histórica. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, apareció Harry Kane.

La noche de Harry Kane

Entre los minutos 75 y 86, Kane cambió el rumbo del partido con dos anotaciones en apenas once minutos. El delantero inglés demostró nuevamente su liderazgo, oportunismo y sangre fría en los momentos decisivos.

Con este doblete, el capitán llegó a cinco goles en el Mundial 2026 y se consolidó como uno de los principales protagonistas del torneo, además de mantenerse en la pelea por el Balón de Oro.

Kane también continúa escalando en la tabla histórica de goleadores en las Copas del Mundo. Alcanzó las 12 anotaciones en su carrera mundialista quedando en el septimo puesto de máximos goleadores, con lo que igualó al brasileño Pelé y superó a Cristiano Ronaldo y Thomas Müller.

Ahora se encuentra a:

un gol de Just Fontaine

dos goles de Gerd Müller

tres goles de Ronaldo Nazário

cuatro goles de Miroslav Klose

Jugadores con más goles de cabeza en TODA la historia de la Copa del Mundo:



7 - Klose 🇩🇪

5 - Müller, G. 🇩🇪

4 - KANE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (+1 hoy)

4 - Kocsis 🇭🇺

4 - Szarmach 🇵🇱

4 - Skuhravy 🇨🇿

4 - Klinsmann 🇩🇪 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

Este registro confirma su lugar entre los grandes goleadores en la historia de los Mundiales y lo proyecta como uno de los máximos artilleros activos de la competencia, solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi.