En vivo: Inglaterra vs. Congo, siga el minuto a minuto por un boleto a octavos de final del Mundial 2026

Fútbol Internacional

En vivo: Inglaterra vs. Congo, siga el minuto a minuto por un boleto a octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrentan hoy en un duelo clave por los dieciseisavos de final del Mundial; siga aquí el minuto a minuto del partido.

|

time-clock

ATLANTA (United States), 01/07/2026.- Noah Sadiki (L) of DR Congo in action against Djed Spence of England during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match England against Democratic Republic of Congo, in Atlanta, USA, 01 July 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Inglaterra enfrentará a la República Democrática del Congo en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.(Foto Prensa Libre: EFE).

La selección de Inglaterra enfrentará a la República Democrática del Congo en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto inglés parte como favorito gracias a la calidad de su plantel, integrado por figuras que militan en clubes de primer nivel, como Harry Kane, del Bayern de Múnich, y Jude Bellingham, del Real Madrid.

La selección congoleña buscará sorprender con un juego basado en la velocidad, el despliegue físico y el orden táctico para intentar avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo y dar un batacazo en está Copa del Mundo.

El encuentro definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo, en la que el ganador mantendrá intactas sus aspiraciones por el título.

El partido está programado para las 10.00 horas de Guatemala. Siga aquí el minuto a minuto del encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Futbol Internacional Mundial 2026 Selección de Congo Selección de Inglaterra 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM