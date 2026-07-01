En vivo: Inglaterra vs. Congo, siga el minuto a minuto por un boleto a octavos de final del Mundial 2026

La selección de Inglaterra enfrentará a la República Democrática del Congo en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto inglés parte como favorito gracias a la calidad de su plantel, integrado por figuras que militan en clubes de primer nivel, como Harry Kane, del Bayern de Múnich, y Jude Bellingham, del Real Madrid.

La selección congoleña buscará sorprender con un juego basado en la velocidad, el despliegue físico y el orden táctico para intentar avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo y dar un batacazo en está Copa del Mundo.

El encuentro definirá a uno de los clasificados a la siguiente ronda del torneo, en la que el ganador mantendrá intactas sus aspiraciones por el título.

El partido está programado para las 10.00 horas de Guatemala. Siga aquí el minuto a minuto del encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.