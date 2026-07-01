Julián Quiñones hace historia: iguala a dos leyendas de México con su tercer gol en el Mundial 2026

La selección de México logró un triunfo histórico en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Con este resultado, el conjunto mexicano puso fin a una sequía de más de 40 años sin ganar un partido de eliminación directa en un Mundial.

El marcador repitió el 2-0 con el que México venció a Bulgaria hace cuatro décadas y puso fin a una racha que pesaba sobre la selección. El Tri avanzó a los octavos de final tras una actuación sólida en todas sus líneas.

Uno de los protagonistas fue el delantero colombiano nacionalizado mexicano Julián Quiñones, jugador del Al-Sadd, de Arabia Saudita. El atacante fue elegido como el mejor futbolista del partido después de una destacada actuación.

Quiñones abrió el marcador al minuto 22 con una definición de gran calidad. Atacó el espacio con velocidad y conectó un potente disparo que se incrustó en el ángulo de la portería ecuatoriana. Además del gol, colaboró en labores defensivas y fue una constante opción ofensiva.

El delantero se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del técnico Javier "Vasco" Aguirre. Su aporte ofensivo ha sido determinante en el desempeño del equipo.

Quiñones entra en la historia

Con su anotación frente a Ecuador, Quiñones llegó a tres goles en el torneo. Antes había marcado contra Sudáfrica, en el partido inaugural, y frente a República Checa, en la fase de grupos.

Con esa cifra igualó a Rafael Márquez, quien anotó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y a Cuauhtémoc Blanco, goleador en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Además, superó a Jared Borgetti, autor de dos goles en Corea-Japón 2002.

Ahora, Quiñones quedó a una anotación de alcanzar a los máximos goleadores mexicanos en la historia de los Mundiales:

Javier "Chicharito" Hernández (4 goles)

Luis "Matador" Hernández (4 goles)

Luis Hernández marcó sus cuatro tantos en Francia 1998, mientras que Javier Hernández los distribuyó entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Lo que sigue para México

México disputará al menos un partido más en la Copa del Mundo tras clasificarse a los octavos de final. El rendimiento mostrado alimenta la ilusión de la afición, que sueña con ver a su selección seguir haciendo historia como anfitriona del torneo.

Con un equipo sólido, jugadores en gran nivel y el impulso que representa romper una barrera histórica, el conjunto dirigido por Javier Aguirre afrontará la siguiente fase con aspiraciones de mantenerse entre los protagonistas del Mundial.