El duelo entre Mbappé y Messi trasciende el Mundial 2026: así se comparan sus números

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El duelo entre Mbappé y Messi trasciende el Mundial 2026: así se comparan sus números

Con goles y liderazgo, Messi y Mbappé protagonizan el pulso más atractivo del torneo, llevando a Argentina y Francia a soñar con el título.

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Mbappé y Messi destacan en estadísticas de la Copa del Mundo 2026.(Foto Prensa Libre: EFE).

La selección de Francia confirmó su condición de candidata al título al vencer a Suecia en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. El conjunto francés contó con una destacada actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles en la victoria de su equipo.

Mbappé volvió a destacar por su velocidad y capacidad de definición. El delantero lidera una selección que también cuenta con jugadores como Michael Olise, Désiré Doué y Ousmane Dembélé.

En el otro lado aparece Argentina, actual campeona del mundo, que mantiene un alto nivel competitivo bajo el liderazgo de Lionel Messi. El capitán argentino continúa siendo la principal figura de la Albiceleste, acompañado por Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El delantero francés mantiene un papel determinante en esta edición del torneo, como ocurrió en Rusia 2018 y Catar 2022. Esta es su tercera Copa del Mundo y, en el presente certamen, acumula seis goles, cifra que lo mantiene entre los máximos anotadores, igualado momentáneamente con Messi.

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El duelo estadistico de este Mundial entre Mbappé y Messi añade un atractivo especial al torneo. Mientras el francés disputa su tercera Copa del Mundo, el argentino participa en la sexta de su carrera y continúa ampliando su legado en la competición.

Además, Mbappé alcanzó recientemente una marca histórica al superar al alemán Miroslav Klose en la tabla de goleadores de las Copas del Mundo y llegar a 18 tantos. De esta manera, quedó a un gol de Messi, quien suma 19 y es el máximo artillero en la historia del torneo. Francia mantiene firmes aspiraciones de conquistar el título, mientras que Argentina también figura entre las principales candidatas.

En el plano individual, Mbappé y Messi destacan en estadísticas como minutos disputados, disparos a puerta, goles, pases completados, recuperaciones de balón y efectividad de pase, de acuerdo con los registros oficiales.

Los números de Kylian Mbappé y Lionel Messi en esta Copa del Mundo reflejan el impacto de ambos en el rendimiento de sus selecciones y alimentan un duelo que sigue escribiendo un nuevo capítulo en la historia de los mundiales.

Los números de Kylian y Lionel en esta Copa del Mundo

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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