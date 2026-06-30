Francia vs. Paraguay: el favorito frente al “matagigantes” del Mundial 2026

Francia y Paraguay protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará el sábado 4 de julio, a las 15.00 horas de Guatemala, en el Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field), en Filadelfia, Pensilvania.

La selección francesa llega lanzada tras vencer con autoridad 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. Kylian Mbappé marcó un doblete y amplió su récord como máximo goleador de la historia de los Mundiales en fases de eliminación directa, mientras que Bradley Barcola completó la victoria y Michael Olise firmó dos asistencias en una actuación sobresaliente.

Paraguay, por su parte, protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar a Alemania. Después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Albirroja se impuso en la tanda de penales gracias a una actuación decisiva del arquero Orlando Gill, una de las grandes figuras del Mundial.

Historial entre Francia y Paraguay

Francia y Paraguay se han enfrentado en cuatro ocasiones, con balance favorable para los europeos: dos victorias y dos empates, sin triunfos paraguayos.

El antecedente más recordado se produjo en el Mundial de Francia 1998. La Albirroja estuvo a pocos minutos de llevar el partido a los penales, pero un gol de oro de Laurent Blanc al minuto 114 clasificó a los anfitriones. Aquella anotación pasó a la historia por ser el primer gol de oro registrado en una Copa del Mundo.

Laurent Blanc’s “golden goal” versus Paraguay in World Cup 1998. pic.twitter.com/zGk9vZ1dpu — Hervé Boisdé (@HBoisdeHypnosis) June 29, 2026

Los otros enfrentamientos fueron:

Mundial de Suecia 1958: Francia 7-3 Paraguay

Francia 7-3 Paraguay Amistoso (2014): Francia 1-1 Paraguay

Francia 1-1 Paraguay Amistoso (2017): Francia 5-0 Paraguay

Mbappé, la principal amenaza

Francia mantiene una de las plantillas más completas del campeonato y cuenta con un Kylian Mbappé en estado de gracia. El delantero suma seis goles en el Mundial 2026, comparte el liderato de goleo del torneo con Lionel Messi y acumula 18 anotaciones en Copas del Mundo, a solo una del récord histórico del argentino.

Además del poder ofensivo de Mbappé, los dirigidos por Didier Deschamps han encontrado en Michael Olise y Ousmane Dembélé dos socios capaces de desequilibrar cualquier defensa.

⚽⚽ vs. Argentina (2018 Ro16)

⚽⚽ vs. Denmark (2022 GS)

⚽⚽ vs. Poland (2022 Ro16)

⚽⚽⚽ vs. Argentina (2022 F)

⚽⚽ vs. Senegal (2026 GS)

⚽⚽ vs. Iraq (2026 GS)

⚽⚽ vs. Sweden (2026 Ro32)



Seventh multi-goal game for Kylian Mbappé—he extends his record for most at the… pic.twitter.com/oyyG2Kbp2e — B/R Football (@brfootball) June 30, 2026

La "garra guaraní" busca otra hazaña

Paraguay afronta el compromiso con la confianza en su punto más alto después de eliminar a Alemania, una victoria que ya forma parte de las grandes gestas del fútbol guaraní.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro ha construido su campaña sobre una defensa sólida, disciplina táctica y un enorme espíritu colectivo. Orlando Gill se ha consolidado como uno de los porteros revelación del torneo, mientras que Julio Enciso lidera el ataque de una selección que ha demostrado personalidad frente a rivales de mayor jerarquía.

La clasificación también desató una celebración histórica en Paraguay. El Gobierno decretó un feriado nacional tras la eliminación de Alemania, reflejo del impacto que tuvo el triunfo en todo el país.

Paraguayan national hero Orlando Gill is your man of the match! 🇵🇾🎙️#WorldCup pic.twitter.com/lHYptqen0y — DAZN Football (@DAZNFootball) June 30, 2026

Un duelo con mucho en juego

Sobre el papel, Francia parte como favorita por la calidad de su plantel, la profundidad de su banquillo y el gran momento de Mbappé. Sin embargo, Paraguay ya demostró ante Alemania que puede competir de igual a igual con cualquier potencia cuando impone su orden defensivo y aprovecha sus oportunidades.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y mantendrá vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo. Francia buscará confirmar su candidatura al título; Paraguay intentará seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes del torneo.