“Los gauchos caminan así”: La “maldición” que trae Alemania desde el Mundial 2014 tras burlarse de Argentina

Alemania, cuatro veces campeona del mundo y una de las favoritas para ganar el Mundial 2026, dejó mucho que desear luego de quedar eliminada en la tanda de penales contra Paraguay, en los dieciseisavos de final, el pasado 29 de junio.

El resultado fue una sorpresa para los aficionados al futbol, ya que muchas de las quinielas daban al conjunto dirigido por Julian Nagelsmann como el claro favorito del encuentro.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro logró la ansiada clasificación a los octavos de final, con una actuación destacada del portero Orlando Gill.

Desde el inicio del Mundial 2026, la selección de Alemania parecía perfilarse como una de las favoritas luego de golear 7-1 a Curazao.

Sin embargo, con el paso del torneo, el equipo europeo dejó más dudas que certezas, ya que un triunfo por la mínima de 2-1 contra Costa de Marfil y una derrota ante Ecuador, en la fase de grupos, no dejaron las mejores sensaciones entre sus aficionados.

La debacle de Alemania ha sido evidente desde que ganó su última Copa del Mundo, en el 2014, al vencer a Argentina, de Lionel Messi, con un gol agónico de Mario Götze.

En esa edición del torneo, Alemania se consolidó como una seria candidata a ganar la copa durante toda la competición, en la que protagonizó actuaciones históricas, como el 7-1 contra Brasil.

Tras ganar el Mundial en el 2014, Alemania estuvo en medio de una polémica debido a que, durante sus celebraciones, realizó un baile que era una burla directa a la selección de Argentina.

Mientras "imitaban" a los argentinos al caminar agachados, los alemanes cantaban: "Los gauchos caminan así, así caminan los gauchos".

Esto generó una ola de reacciones negativas tanto dentro de Alemania como en otras partes del mundo. El descontento fue tan grande que el presidente de la Federación Alemana de Futbol (DFB), Wolfgang Niersbach, tuvo que ofrecer disculpas.

Para muchos aficionados, ese baile, que en principio era solo una celebración, se convirtió en una "maldición" para los alemanes, pues consideran que desde entonces su nivel bajó tras haber sido campeones del mundo en el 2014.

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