¿Un error arbitral? la queja que Brasil envió a la FIFA por un gol anulado a Vinícius en el Mundial

Vinícius fue la estrella de la última victoria de Brasil por 3-0 ante Escocia al anotar un doblete, lo que garantizó su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026.

Tras anotar dos goles, hubo una jugada que fue invalidada por una supuesta falta y que pudo significar el hat-trick del brasileño.

Lo que parecía ser un hecho aislado tuvo consecuencias, ya que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) presentó una queja formal ante la FIFA, en la que expresó su malestar por el gol anulado a Vinícius.

La queja señala que hubo un error arbitral durante el partido entre Brasil y Escocia, además de cuestionar la actuación del árbitro mexicano César Ramos.

El diario deportivo As tuvo acceso a la queja de la CBF, en la que explica los hechos y cuestiona al árbitro por su decisión.

The president of the Brazilian football federation (CBF) has written to FIFA president Gianni Infantino after Vinicius Junior had a goal disallowed in the group stage win over Scotland at the World Cup on Wednesday.



Samir Xaud’s letter made a “request for consistent application… pic.twitter.com/XNsmWDxQbL — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 26, 2026

Todo comenzó en el minuto 22, cuando Vinícius marcó el segundo gol tras robar la pelota a un zaguero escocés, pero la anotación fue anulada por una supuesta falta del brasileño.

"El gol anulado a Brasil contra Escocia en el minuto 21 no parece estar alineado con la filosofía adoptada a lo largo de la competición. Cabe destacar que la decisión pareció inesperada no solo para la selección brasileña, sino también para los jugadores escoceses, cuyas reacciones inmediatas sugirieron que no habían anticipado una revisión ni la posterior anulación del gol", señala la misiva de la CBF.

🚨VEJA: CBF envia carta à FIFA protestando contra gol anulado de Vini Jr e cita lance de gol de Messi. pic.twitter.com/qtaK3WmH0U — CHOQUEI (@choquei) June 26, 2026

En la queja, la CBF aclara que "respetan el proceso de toma de decisiones" del árbitro, pero expresó su preocupación porque los criterios no se apliquen de forma uniforme en cada partido del Mundial.

Respecto del árbitro, la CBF reiteró que cuenta con experiencia, pero recalcó que ha dirigido otros partidos en los que tomó decisiones cuestionables.

"Fue el árbitro del partido de Brasil contra Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2018, cuando se validó el gol del empate de Suiza a pesar de una falta cometida contra el defensor brasileño inmediatamente antes del gol", añade la misiva.

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