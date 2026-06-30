Mbappé amplía su récord histórico y empata a Messi como goleador del Mundial 2026

Kylian Mbappé volvió a agrandar su leyenda en la Copa del Mundo. Con su doblete ante Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el delantero francés llegó a 10 goles en partidos de eliminación directa y amplió el récord histórico en esa instancia.

Francia venció 3-0 a Suecia y avanzó a los octavos de final, con dos goles de Mbappé y otro de Bradley Barcola. El capitán francés volvió a ser decisivo en una fase eliminatoria y confirmó su peso histórico en los partidos de mayor presión.

Con estos dos goles, Mbappé superó con claridad los ocho tantos que tenían los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário en rondas eliminatorias de Copas del Mundo. Detrás de ellos aparecen Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý, con siete anotaciones.

El francés ya había marcado ocho goles en fases de eliminación directa antes del Mundial 2026: tres en Rusia 2018 y cinco en Catar 2022. En Rusia anotó dos veces contra Argentina en octavos y una más en la final ante Croacia. En Catar marcó dos ante Polonia en octavos y tres frente a Argentina en la final.

El doblete ante Suecia también elevó su cuenta total en Mundiales a 18 goles, tomando en cuenta sus actuaciones en Rusia 2018, Catar 2022 y el Mundial 2026. Con esa cifra, Mbappé quedó a un gol de igualar a Lionel Messi, máximo goleador histórico de la competición con 19 tantos.

En el Mundial 2026, Mbappé ya suma seis goles: dos contra Senegal, dos frente a Irak y dos ante Suecia. Con esa cifra igualó a Messi en el liderato de la tabla de goleadores del torneo y se metió de lleno en la pelea por la Bota de Oro.

El primer gol ante Suecia llegó con una jugada individual dentro del área, en la que recortó varias veces hasta encontrar el espacio para definir. Tras anotar, corrió hacia el banquillo para abrazar a Didier Deschamps, quien recientemente perdió a su madre y volvió a la concentración francesa para dirigir el encuentro.

Con su doblete, Mbappé no solo impulsó a Francia a la siguiente ronda, sino que volvió a demostrar que su relación con las fases decisivas de los Mundiales ya forma parte de la historia del fútbol.