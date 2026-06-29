Ronaldo Nazário revela la peculiar razón por la que se hizo el icónico corte de cabello del Mundial 2002

A 24 años del título de Brasil en el Mundial de Corea y Japón, Ronaldo Nazário volvió a hablar de uno de los episodios más recordados de aquel torneo: el corte de cabello que lució durante la competición y que desató una moda entre los jóvenes de la época.

En una entrevista con el diario deportivo francés L'Équipe, el exdelantero brasileño abordó el tema con humor. "Antes que nada, me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con todos los padres por mi peinado del 2002. Sé que muchos padres tuvieron que aguantar que sus hijos quisieran ese corte. Lo siento mucho por ellos", declaró.

El origen de aquel look tuvo una explicación práctica. Ronaldo tenía una lesión de rodilla en los días previos a la semifinal ante Turquía y no quería que los medios hablaran de ella. "Así que hice el corte de pelo. Vi a mis compañeros de equipo y les pregunté: '¿Te gusta?' Ellos dijeron: '¡No, es horrible!'", relató. "Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión".

La estrategia funcionó dentro y fuera del campo. Al día siguiente, Ronaldo anotó el gol que clasificó a Brasil a la final, donde marcó dos tantos frente a Alemania para darle a la Verdeamarela su quinto título mundial.

El peinado, sin embargo, trascendió lo deportivo. La imagen del flequillo sobre la cabeza rapada se convirtió en un símbolo visual del torneo y fue reproducida por niños en distintas partes del mundo, algo que el propio Ronaldo reconoce como una consecuencia que no anticipó.

En reiteradas ocasiones, Ronaldo ha mencionado que se arrepiente de ese corte; sin embargo, logró su objetivo de desviar la atención de su lesión y le permitió disputar los partidos sin la presión mediática.

🇧🇷🗣️ Ronaldo Fenômeno sobre o corte cascão:



"Foi muito estranho, mas foi uma maneira de mudar de assunto. Tive uma lesão na perna e todo mundo estava falando sobre isso. Decidi cortar meu cabelo e deixar a pequena coisa lá. Todo mundo estava falando sobre o cabelo e se esqueceu… pic.twitter.com/RafrQ6xJ3x — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 28, 2026

Sobre las figuras del Mundial

Más allá de la anécdota, la entrevista con L'Équipe derivó hacia el presente del fútbol. Al ser consultado sobre Kylian Mbappé, el exdelantero no dudó en trazar una línea directa entre el delantero francés y su propia trayectoria. Según el diario Marca, Ronaldo afirmó que "el estilo de juego de Mbappé me recuerda a mí mismo en mi mejor momento. Es uno de los mejores del fútbol actual y un heredero natural de las leyendas de este deporte".

Sobre Lionel Messi, el brasileño fue igualmente contundente. Según Infobae, que cita declaraciones de la misma entrevista, Ronaldo lo describió como "uno de los mejores jugadores de la historia" que "sigue siendo una figura influyente y decisiva hasta el día de hoy".

El respaldo a Neymar y la confianza en la selección brasileña

Uno de los pasajes más comentados de la entrevista fue su posición sobre la convocatoria de Neymar a la selección brasileña para el Mundial 2026.

Ronaldo se mostró a favor de su inclusión y argumentó: "Neymar es decisivo. No veo a otro jugador en el grupo actual con la misma habilidad que él para ganar un partido. Así que, si pudiéramos contar con él, no deberíamos perder la oportunidad. Obtuvo el alta médica, está en buena forma y ahora tiene la oportunidad de silenciar a todos aquellos que no creían en él".

El exjugador también se refirió al técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, con quien dijo sentirse plenamente identificado. Según Marca, Ronaldo declaró que tiene "una tremenda confianza en el trabajo de Ancelotti y su capacidad para calmar el ambiente y sacar lo mejor de sus jugadores. Él entiende el fútbol como pocos y sabe cómo manejar la presión".

En cuanto a los favoritos del torneo, señaló que Francia, España y Argentina "juegan un fútbol excelente y son muy competitivas", mientras que Alemania "siempre es peligrosa" como posible obstáculo en el camino de Brasil hacia su sexto título mundial.