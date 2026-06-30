México avanza invicto a octavos del Mundial 2026: ocho goles, ninguno en contra y dos goleadores encendidos

México confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final y asegurar su clasificación a los octavos con una campaña que combina eficacia ofensiva, solidez defensiva y varios registros históricos. Además, se convirtió en apenas la tercera selección anfitriona en la historia que gana sus primeros cuatro partidos en una Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a esta instancia después de completar una fase de grupos perfecta. Lideró el Grupo A con nueve puntos tras derrotar 2-0 a Sudáfrica, 1-0 a Corea del Sur y 3-0 a República Checa, resultados que le permitieron avanzar con seis goles a favor y ninguno en contra.

Lejos de bajar el ritmo, el Tri mantuvo el nivel frente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México. Los goles de Julián Quiñones, al minuto 22, y Raúl Jiménez, al 31, sellaron una victoria que amplió a cuatro el número de triunfos consecutivos en el torneo.

Con este resultado, México acumula ocho goles anotados y mantiene su portería imbatida, una estadística que lo convierte en una de las selecciones más sólidas del Mundial.

El rendimiento colectivo también quedó reflejado en los registros históricos. De acuerdo con Opta, México es apenas la tercera selección anfitriona que gana sus cuatro primeros partidos en una Copa del Mundo, después de Italia en 1934 y Corea del Sur en 2002, una muestra del nivel que ha alcanzado el conjunto de Javier Aguirre.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Julián Quiñones. El delantero colombiano naturalizado mexicano llegó a tres goles en la Copa del Mundo, tras marcar también frente a Sudáfrica y República Checa. Su rendimiento lo mantiene en la pelea por el Botín de Oro y lo deja a un tanto de igualar el registro de Javier "Chicharito" Hernández y Luis "Matador" Hernández, ambos con cuatro anotaciones en Mundiales.

MEX 🇲🇽 2-0 🇪🇨 ECU (FT) - Selecciones que empezaron con 4 victorias seguidas y 0 goles en contra en TODA la historia de la Copa del Mundo:



🇧🇷 Brasil (1986)

🇮🇹 Italia (1990)

🇲🇽 MÉXICO (2026) ← HOY — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

Según MisterChip, Quiñones también se convirtió en el primer futbolista mexicano que marca en tres partidos consecutivos de una misma Copa del Mundo desde Luis Hernández en Francia 1998, reafirmando su condición de referente ofensivo del Tri.

Raúl Jiménez también atraviesa un gran momento. Con el tanto ante Ecuador llegó a dos goles en el torneo y se ha consolidado como el complemento ideal de Quiñones, aportando experiencia, movilidad y presencia en el área rival.

La dupla ofensiva comienza a escribir su propia historia. Quiñones y Jiménez son la primera pareja de jugadores mexicanos que anota al menos dos goles cada uno en una misma Copa del Mundo en varias décadas, reflejo del equilibrio ofensivo que ha encontrado el conjunto de Aguirre.

15 June 1986 🤝 30 June 2026



Mexico have won their first knockout-stage match in 40 years and 15 days.



El Tri haven't conceded through four 2026 World Cup matches while allowing six shots on target. pic.twitter.com/eT38h2R6Su — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 1, 2026

El invicto también adquiere una dimensión histórica. México nunca había enlazado cuatro victorias consecutivas en una misma Copa del Mundo, un registro que confirma el gran momento del equipo y alimenta la ilusión de la afición en un Mundial disputado en casa.

El equilibrio entre una defensa que aún no ha recibido goles y un ataque cada vez más efectivo ha sido una de las principales fortalezas del Tri, que ha mostrado orden táctico, intensidad y contundencia en cada uno de sus compromisos.

Con la clasificación asegurada, México enfrentará en los octavos de final al ganador del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo, con la confianza de un equipo que mantiene el invicto, no conoce el gol en contra y llega como uno de los conjuntos más consistentes del Mundial 2026.