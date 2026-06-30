Fútbol Internacional
México vs. Ecuador: Quiñones y Jiménez llevan al Tri a los octavos de final y ya esperan a Inglaterra o RD Congo
Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron en el primer tiempo para darle a México una cómoda ventaja sobre Ecuador, en un partido que comenzó casi una hora después de lo previsto por una tormenta eléctrica en la Ciudad de México.
Raúl Jiménez (d) de México celebra un gol de este martes 30 de junio en el partido de los dieciseisavos de final de la FIFA 2026 ante Ecuador, en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). Foto Prensa Libre: EFE.
Después de un retraso cercano a una hora debido a una tormenta eléctrica que obligó a activar el protocolo de seguridad de la FIFA, México respondió con autoridad y tomó el control del duelo frente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.
El Tri encontró el camino al gol al minuto 22, cuando Julián Quiñones culminó una ofensiva mexicana para abrir el marcador y desatar la euforia de la afición que llenó el estadio pese a las inclemencias del tiempo.
La superioridad local quedó reflejada nueve minutos más tarde. Al 31', Raúl Jiménez amplió la ventaja con el 2-0 y puso a México en una posición inmejorable para sellar su clasificación.
Con la ventaja, el equipo dirigido por Javier Aguirre manejó el ritmo del encuentro mediante la posesión del balón y una presión alta que dificultó la salida ecuatoriana. Ecuador intentó reaccionar con transiciones rápidas, pero encontró pocos espacios frente a una defensa mexicana que mantuvo el orden durante toda la primera mitad.
Quiñones volvió a ser uno de los jugadores más influyentes del ataque tricolor. Su movilidad entre líneas, velocidad y capacidad para generar peligro complicaron constantemente a la zaga ecuatoriana, mientras que Jiménez aportó experiencia y contundencia en el área rival.
El encuentro comenzó con retraso debido a una tormenta eléctrica registrada en el sur de la capital mexicana. La FIFA suspendió temporalmente el inicio del partido como medida preventiva y autorizó el arranque únicamente cuando las condiciones meteorológicas permitieron garantizar la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados.
México mantuvo la ventaja de 2-0 sobre Ecuador al final del juego y ganó el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, a su quinto partido. Ahora espera a rival que salga de la llave Inglaterra vs. República Democrática del Congo.