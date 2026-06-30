México vs. Ecuador: Quiñones y Jiménez llevan al Tri a los octavos de final y ya esperan a Inglaterra o RD Congo

Después de un retraso cercano a una hora debido a una tormenta eléctrica que obligó a activar el protocolo de seguridad de la FIFA, México respondió con autoridad y tomó el control del duelo frente a Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

El Tri encontró el camino al gol al minuto 22, cuando Julián Quiñones culminó una ofensiva mexicana para abrir el marcador y desatar la euforia de la afición que llenó el estadio pese a las inclemencias del tiempo.

La superioridad local quedó reflejada nueve minutos más tarde. Al 31', Raúl Jiménez amplió la ventaja con el 2-0 y puso a México en una posición inmejorable para sellar su clasificación.

Con la ventaja, el equipo dirigido por Javier Aguirre manejó el ritmo del encuentro mediante la posesión del balón y una presión alta que dificultó la salida ecuatoriana. Ecuador intentó reaccionar con transiciones rápidas, pero encontró pocos espacios frente a una defensa mexicana que mantuvo el orden durante toda la primera mitad.

Quiñones volvió a ser uno de los jugadores más influyentes del ataque tricolor. Su movilidad entre líneas, velocidad y capacidad para generar peligro complicaron constantemente a la zaga ecuatoriana, mientras que Jiménez aportó experiencia y contundencia en el área rival.

El encuentro comenzó con retraso debido a una tormenta eléctrica registrada en el sur de la capital mexicana. La FIFA suspendió temporalmente el inicio del partido como medida preventiva y autorizó el arranque únicamente cuando las condiciones meteorológicas permitieron garantizar la seguridad de jugadores, árbitros y aficionados.

México mantuvo la ventaja de 2-0 sobre Ecuador al final del juego y ganó el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026, a su quinto partido. Ahora espera a rival que salga de la llave Inglaterra vs. República Democrática del Congo.