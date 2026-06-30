Gilberto Mora entra en la historia del Mundial 2026 con un récord que comparte con Pelé

En cada Mundial aparecen jóvenes destinados a marcar una época. En México 2026, uno de ellos es Gilberto Mora, mediocampista de apenas 17 años que ya comparte un lugar privilegiado en la historia junto a una de las mayores leyendas del fútbol: Pelé.

Al ser titular con la selección mexicana en los dieciseisavos de final, Mora alcanzó un registro reservado para muy pocos. Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Por delante solo aparece Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien tenía 17 años y 249 días cuando fue titular con Brasil en los cuartos de final del Mundial de Suecia 1958, torneo que terminó conquistando y en el que comenzó a construir una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte.

La comparación no implica equiparar trayectorias, pero sí coloca al futbolista mexicano en un grupo muy reducido de talentos que irrumpieron en la élite mundial antes de alcanzar la mayoría de edad.

Mora ya había dado señales de su precocidad durante la fase de grupos. Debutó con 17 años y 240 días, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un Mundial con la selección mexicana y rompiendo un récord que permanecía vigente desde 1930.

Su crecimiento ha sido vertiginoso. Formado en las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, debutó profesionalmente con apenas 15 años y rápidamente se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga MX. Antes de cumplir los 17 ya había conquistado la Copa Oro con México y se consolidó como una de las principales promesas del fútbol mexicano.

17a 259d - Con 17 años y 259 días, Gilberto Mora es el segundo jugador más joven en titularizar un partido de fase final de Copa del Mundo, solo por detrás de Pelé en 1958 (17 años y 239 días).



Realidad. pic.twitter.com/414bMt4Mjg — OptaJorge (@OptaJorge) June 30, 2026

Más allá de los récords, Mora ha llamado la atención por su personalidad. No se esconde, pide el balón y juega con una madurez poco habitual para un futbolista de su edad. Javier Aguirre le ha dado confianza en el escenario más exigente del fútbol y el mediocampista ha respondido con serenidad y buen criterio.

El paralelismo con Pelé surge únicamente por una marca estadística, pero ilustra la magnitud de lo conseguido. Muy pocos futbolistas en la historia han disputado un partido de eliminación directa en un Mundial siendo menores de 18 años.

Titulares más jóvenes en un partido de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo:



17a 241d - Pelé 🇧🇷 (1958 vs Gales)

17a 259d - GILBERTO MORA 🇲🇽 (2026 vs Ecuador) ← HOY

18a 123d - Gavi 🇪🇸 (2022 vs Marruecos)

18a 142d - De Harder 🇳🇱 (1938)

18a 198d - Bergomi… pic.twitter.com/4uQrq7pvDG — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 1, 2026

Sea cual sea el desenlace para México en esta Copa del Mundo, Gilberto Mora ya inscribió su nombre en los registros históricos del torneo. Con solo 17 años, comparte una página con Pelé y confirma que el fútbol mexicano tiene una nueva joya para el presente y el futuro.