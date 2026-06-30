Gilberto Mora entra en la historia del Mundial 2026 con un récord que comparte con Pelé

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Gilberto Mora entra en la historia del Mundial 2026 con un récord que comparte con Pelé

Con apenas 17 años y 259 días, Gilberto Mora se convirtió en el segundo futbolista más joven en ser titular en un partido de eliminación directa de una Copa del Mundo. El único que lo supera es Pelé, quien lo consiguió en Suecia 1958.

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GR3169. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/06/2026.- Gilberto Mora (i) de México disputan el balón con Willian Pacho de Ecuador este martes, en un partido de los dieciseisavos de final de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Gilberto Mora (i) de México disputan el balón con Willian Pacho de Ecuador este martes 30 de junio en el partido de los dieciseisavos de final de la FIFA 2026 en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). Foto Prensa Libre: EFE.

En cada Mundial aparecen jóvenes destinados a marcar una época. En México 2026, uno de ellos es Gilberto Mora, mediocampista de apenas 17 años que ya comparte un lugar privilegiado en la historia junto a una de las mayores leyendas del fútbol: Pelé.

Al ser titular con la selección mexicana en los dieciseisavos de final, Mora alcanzó un registro reservado para muy pocos. Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en iniciar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Por delante solo aparece Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien tenía 17 años y 249 días cuando fue titular con Brasil en los cuartos de final del Mundial de Suecia 1958, torneo que terminó conquistando y en el que comenzó a construir una de las carreras más extraordinarias de la historia del deporte.

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La comparación no implica equiparar trayectorias, pero sí coloca al futbolista mexicano en un grupo muy reducido de talentos que irrumpieron en la élite mundial antes de alcanzar la mayoría de edad.

Mora ya había dado señales de su precocidad durante la fase de grupos. Debutó con 17 años y 240 días, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un Mundial con la selección mexicana y rompiendo un récord que permanecía vigente desde 1930.

Su crecimiento ha sido vertiginoso. Formado en las fuerzas básicas de Xolos de Tijuana, debutó profesionalmente con apenas 15 años y rápidamente se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Liga MX. Antes de cumplir los 17 ya había conquistado la Copa Oro con México y se consolidó como una de las principales promesas del fútbol mexicano.

Más allá de los récords, Mora ha llamado la atención por su personalidad. No se esconde, pide el balón y juega con una madurez poco habitual para un futbolista de su edad. Javier Aguirre le ha dado confianza en el escenario más exigente del fútbol y el mediocampista ha respondido con serenidad y buen criterio.

El paralelismo con Pelé surge únicamente por una marca estadística, pero ilustra la magnitud de lo conseguido. Muy pocos futbolistas en la historia han disputado un partido de eliminación directa en un Mundial siendo menores de 18 años.

Sea cual sea el desenlace para México en esta Copa del Mundo, Gilberto Mora ya inscribió su nombre en los registros históricos del torneo. Con solo 17 años, comparte una página con Pelé y confirma que el fútbol mexicano tiene una nueva joya para el presente y el futuro.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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