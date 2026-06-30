México busca romper ante Ecuador una racha de 40 años en los Mundiales

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México busca romper ante Ecuador una racha de 40 años en los Mundiales

Con el corazón latiendo al ritmo del Azteca y la ilusión de todo un país sobre sus hombros, la selección de México salta esta noche a la cancha del mitico Azteca en busca de romper la historia y escribir una nueva página dorada.

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GR4187. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 24/06/2026.- Jugadores de México calientan este miércoles, previo a un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Jugadores de México calientan en el estadio Azteca .(Foto Prensa Libre: EFE).

El conjunto de México, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo 2026, que se disputa en Norteamérica, enfrentará esta noche a Ecuador en los dieciseisavos de final en busca de un puesto en los octavos. El partido se jugará en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, donde el equipo tricolor intentará poner fin a una racha de 40 años.

El Tri, dirigido por Javier "Vasco" Aguirre, llegó a esta instancia tras una fase de grupos perfecta, con tres triunfos en igual número de partidos y nueve puntos, un registro histórico para la selección mexicana. Ahora buscará romper una racha que se remonta a 1986, el último Mundial en el que México fue anfitrión y también la última ocasión en la que ganó un partido de eliminación directa.

En ese torneo, el conjunto tricolor venció 2-0 a Bulgaria en el Estadio Azteca. Desde entonces, México no ha vuelto a ganar un encuentro de eliminación directa en una Copa del Mundo, por lo que esta noche buscará poner fin a esa sequía en el Coloso de Santa Úrsula.

Desde México 1986, la selección no ha logrado superar una ronda de eliminación directa. En esta edición, bajo el mando de Aguirre, intentará cambiar la historia y dar un paso más hacia el ansiado "quinto partido".

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Sin embargo, tendrá un rival de cuidado. México se enfrentará a Ecuador, que avanzó como uno de los mejores terceros del certamen tras sorprender con una victoria sobre Alemania en la última fecha de la fase de grupos. El conjunto sudamericano atraviesa un buen momento y buscará dar el golpe con un aztecazo.

Además, el historial reciente favorece a Ecuador, ya que México no ha logrado vencerlo en sus últimos tres enfrentamientos, lo que añade dificultad al duelo.

El encuentro promete gran intensidad. México contará con el respaldo de una afición que llenará el estadio y apoyará a su selección durante los 90 minutos, o incluso más si el partido se define en tiempo extra o en penales. El objetivo es claro: poner fin a una racha de 40 años y volver a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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