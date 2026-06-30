Así van los octavos de final del Mundial 2026: los cruces definidos y los equipos clasificados hasta el momento

La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más emocionante con la disputa de los dieciseisavos de final, en los que 32 selecciones avanzaron tras la fase de grupos: las dos mejores de cada sector y los ocho mejores terceros.

En esta etapa, los enfrentamientos son a partido único, lo que eleva la intensidad y no deja margen de error, pues cualquier descuido puede significar la eliminación del torneo más importante del mundo.

Los primeros duelos de esta ronda ya dejaron emociones y resultados inesperados. Paraguay protagonizó uno de los encuentros más vibrantes al imponerse a Alemania y conseguir una clasificación importante tras un partido muy disputado.

Marruecos, por su parte, dio otro golpe de autoridad al eliminar a Países Bajos y consolidó el crecimiento del futbol africano en competiciones internacionales.

La modalidad de eliminación directa ha llevado varios partidos hasta el tiempo extra e incluso a los penales, lo que demuestra la paridad entre las selecciones clasificadas. Cada equipo lucha por mantenerse en competencia y acercarse al sueño de conquistar el título mundial, en una fase cuyo nivel futbolístico ha destacado por su dinamismo y emoción.

Hasta el momento, cinco selecciones aseguraron su lugar en los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos. y Noruega Estos equipos son los primeros clasificados a la siguiente ronda, mientras el resto de los dieciseisavos continúa disputándose y definirá el cuadro completo de los octavos de final en los próximos días.

Así comienzan a perfilarse los cruces de los octavos de final: