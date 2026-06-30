Fútbol Internacional
Así van los octavos de final del Mundial 2026: los cruces definidos y los equipos clasificados hasta el momento
Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ya han dejado a los primeros clasificados a los octavos de final. En los próximos días se conocerá el cuadro completo de los 16 mejores equipos del torneo.
Jugadores y cuerpo técnico de Brasil celebran la clasificación a octavos de final, luego de vencer 2-1 a Japón en un cierre agónico. (Foto Prensa Libre: EFE)
La Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase más emocionante con la disputa de los dieciseisavos de final, en los que 32 selecciones avanzaron tras la fase de grupos: las dos mejores de cada sector y los ocho mejores terceros.
En esta etapa, los enfrentamientos son a partido único, lo que eleva la intensidad y no deja margen de error, pues cualquier descuido puede significar la eliminación del torneo más importante del mundo.
Los primeros duelos de esta ronda ya dejaron emociones y resultados inesperados. Paraguay protagonizó uno de los encuentros más vibrantes al imponerse a Alemania y conseguir una clasificación importante tras un partido muy disputado.
Marruecos, por su parte, dio otro golpe de autoridad al eliminar a Países Bajos y consolidó el crecimiento del futbol africano en competiciones internacionales.
La modalidad de eliminación directa ha llevado varios partidos hasta el tiempo extra e incluso a los penales, lo que demuestra la paridad entre las selecciones clasificadas. Cada equipo lucha por mantenerse en competencia y acercarse al sueño de conquistar el título mundial, en una fase cuyo nivel futbolístico ha destacado por su dinamismo y emoción.
Hasta el momento, cinco selecciones aseguraron su lugar en los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos. y Noruega Estos equipos son los primeros clasificados a la siguiente ronda, mientras el resto de los dieciseisavos continúa disputándose y definirá el cuadro completo de los octavos de final en los próximos días.
Así comienzan a perfilarse los cruces de los octavos de final:
- Canadá se enfrentará a Marruecos.
- Brasil se enfrentará a Noruega
- Paraguay jugará contra Francia o Suecia.