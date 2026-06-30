Gustavo Alfaro, tras eliminar a Alemania: “Sabían que tenían que sudar sangre para ganarnos”

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Gustavo Alfaro, tras eliminar a Alemania: “Sabían que tenían que sudar sangre para ganarnos”

Gustavo Alfaro lanza un contundente mensaje tras la histórica eliminación de Alemania en el Mundial 2026

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FOXBOROUGH (United States), 29/06/2026.- Paraguay's head coach Gustavo Alfaro gestures during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Germany against Paraguay, in Boston, Massachusetts, USA, 29 June 2026. (Alemania) EFE/EPA/GREG M. COOPER

Selección de Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final.(Foto Presa Libre: EFE).

La Selección de Paraguay protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final, tras imponerse 4-3 en la tanda de penales luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en un intenso partido disputado en Boston.

El encuentro fue una auténtica batalla futbolística. Paraguay mostró orden, carácter y disciplina táctica frente a una selección alemana que partía como favorita. Sin embargo, la Albirroja resistió los momentos de mayor presión, compitió de igual a igual y aprovechó sus oportunidades para llevar el encuentro a la definición desde los doce pasos.

Tras el histórico triunfo, el capitán Gustavo Alfaro resaltó la fortaleza del grupo y el espíritu de lucha del equipo. "Con toda la situación, con todo lo que se dijo, yo rescato del grupo la unión. Este grupo tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación; hoy era un partido en el que teníamos que ser Paraguay más que nunca. Alemania sabía que tenía que sudar sangre para ganarnos", aseguró aún en el campo de juego.

El defensor también hizo referencia a los pronósticos previos, en los que muchos daban como claro favorito al conjunto dirigido por Julian Nagelsmann y subestimaban las posibilidades guaraníes.

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"Íbamos a vender muy, muy cara la derrota. Dedicamos este triunfo a todo el pueblo paraguayo". Durante el partido, Paraguay mostró una versión sólida, cerró espacios y apostó por la intensidad en cada balón dividido. Alemania, por su parte, tuvo mayor posesión, pero careció de claridad en los metros finales ante un rival bien plantado. El empate 1-1 reflejó la paridad de un duelo que se mantuvo abierto hasta el último instante.

En la prórroga, el desgaste físico fue evidente, pero Paraguay mantuvo el orden defensivo y llevó el partido a los penales, donde la actuación del arquero y la efectividad de los ejecutantes fueron determinantes para sellar la clasificación.

Con este resultado, Paraguay avanzó a los octavos de final, donde enfrentará el próximo 4 de julio, en Filadelfia, al ganador del duelo entre Francia y Suecia a diputarse hoy en otro desafío de alta exigencia para el conjunto sudamericano.

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

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