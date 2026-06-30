Piero Hincapié, segundo expulsado por cubrirse la boca en el Mundial 2026

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Piero Hincapié, segundo expulsado por cubrirse la boca en el Mundial 2026

Piero Hincapié fue expulsado tras una revisión del VAR durante el partido ante México y se convirtió en el segundo futbolista sancionado en el Mundial 2026 por cubrirse la boca en una confrontación con un rival.

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GR3233. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/06/2026.- Piero Hincapé de Ecuador sale expulsado este martes, en un partido de los dieciseisavos de final de la FIFA 2026 entre México y Ecuador, en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

Piero Hincapé de Ecuador sale expulsado este 30 de junio en el partido de los dieciseisavos de final de la FIFA 2026 ante México en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México) por taparse la boca en una confrontación con un rival. Foto Prensa Libre: EFE.

En un final de partido cargado de tensión, el defensor ecuatoriano Piero Hincapié vio la tarjeta roja directa tras una revisión del VAR en el duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador.

La acción ocurrió en los últimos minutos del partido, cuando México vencía 2-0 en el Estadio Ciudad de México. Hincapié se cubrió la boca mientras intercambiaba palabras con Santiago Giménez, en una confrontación que fue revisada por el árbitro en el monitor del VAR.

La decisión se basó en la nueva directriz aplicada en el Mundial 2026, que permite sancionar con tarjeta roja a los jugadores que se cubran la boca en una situación provocadora, despectiva o inflamatoria durante una discusión con un rival. La medida busca evitar que se oculten posibles comentarios discriminatorios o agresivos.

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Hincapié se convirtió así en el segundo futbolista expulsado por esta razón en el Mundial 2026. El primero fue el paraguayo Miguel Almirón, quien recibió la tarjeta roja durante un partido de la fase de grupos ante Turquía, también tras cubrirse la boca en una confrontación.

El caso volvió a poner el foco en una norma que ha generado debate durante el torneo. Aunque cubrirse la boca era una práctica habitual entre futbolistas para evitar que se leyeran los labios, la FIFA y el IFAB han endurecido el criterio cuando el gesto ocurre en medio de disputas con rivales.

La expulsión dejó a Ecuador con 10 jugadores en el cierre del encuentro y terminó de complicar sus opciones ante un México que ya tenía ventaja de dos goles.

México ganó 2-0 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Ecuador quedó eliminado en una noche marcada por el retraso inicial por tormenta eléctrica, los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y la roja a Hincapié en los minutos finales.

ESCRITO POR:

Raúl Barreno Castillo

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad y justicia con 25 años de experiencia.

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