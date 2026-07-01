“Demostraron quién es el jefe” los elogios de Zlatan Ibrahimovic a México por clasificar a octavos de final del Mundial

La selección de México continúa su paso firme en este Mundial 2026, no solo al eliminar a Ecuador por 2-0, sino también por dejar muy buenas sensaciones desde el inicio de la competición.

Tras terminar la fase de grupos con una puntuación perfecta de nueve puntos, clasificarse a los octavos de final y ser el único equipo de la competición que no ha recibido goles, las expectativas sobre el equipo del "Vasco" Aguirre crecen cada día.

El dominio mexicano quedó demostrado el pasado 30 de junio, cuando eliminó a Ecuador con dos anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. A pesar de la insistencia del equipo de Sebastián Beccacece por remontar, "El Tri" mantuvo la calma y aseguró la victoria.

El desempeño del equipo mexicano ha generado una serie de elogios y comentarios positivos. Uno de los más relevantes fue el del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

Durante una transmisión de Fox Sports, el histórico goleador sueco destacó la actitud de México desde el inicio del partido y afirmó que "impusieron las condiciones desde el inicio".

"En defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido", afirmó el delantero, según recogió el medio Infobae.

Zlatan Ibrahimović on Mexico eliminating Ecuador to reach the FIFA World Cup Round of 16 with four wins from four:



🗣️ “Four wins from four? Stop calling this a surprise. Mexico aren't surviving this World Cup they're conquering it. They didn't come here to make up the numbers,… pic.twitter.com/HYbISIObXg — ᜰ 🇦🇷🇯🇵 (@markklfc) July 1, 2026

Ibrahimovic afirmó que la actuación de México ante Ecuador fue la mejor del equipo desde que comenzó el Mundial.

"Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo", afirmó.

También señaló que, aunque en el segundo tiempo México disminuyó su intensidad, no perdió el control del partido ni permitió que Ecuador se sintiera cómodo en el terreno de juego.

Zlatan gives his thoughts on Mexico taking down Ecuador to move on to the Round of 16 🇲🇽@Ibra_official pic.twitter.com/JyXvi47puY — FOX Sports (@FOXSports) July 1, 2026

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