Fútbol Internacional
“Demostraron quién es el jefe” los elogios de Zlatan Ibrahimovic a México por clasificar a octavos de final del Mundial
El histórico goleador sueco, Zlatan Ibrahimovic, eligió la actuación de la selección de México, que pasó a octavos de final del Mundial tras ganar 2-0 a Ecuador.
El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, saluda al público durante una ceremonia de despedida tras el partido de la Serie A italiana entre el AC Milan y el Hellas Verona, disputado el 4 de junio de 2023. (Foto Prensa Libre: AFP/Hemeroteca PL)
La selección de México continúa su paso firme en este Mundial 2026, no solo al eliminar a Ecuador por 2-0, sino también por dejar muy buenas sensaciones desde el inicio de la competición.
Tras terminar la fase de grupos con una puntuación perfecta de nueve puntos, clasificarse a los octavos de final y ser el único equipo de la competición que no ha recibido goles, las expectativas sobre el equipo del "Vasco" Aguirre crecen cada día.
El dominio mexicano quedó demostrado el pasado 30 de junio, cuando eliminó a Ecuador con dos anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. A pesar de la insistencia del equipo de Sebastián Beccacece por remontar, "El Tri" mantuvo la calma y aseguró la victoria.
El desempeño del equipo mexicano ha generado una serie de elogios y comentarios positivos. Uno de los más relevantes fue el del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.
Durante una transmisión de Fox Sports, el histórico goleador sueco destacó la actitud de México desde el inicio del partido y afirmó que "impusieron las condiciones desde el inicio".
"En defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido", afirmó el delantero, según recogió el medio Infobae.
Ibrahimovic afirmó que la actuación de México ante Ecuador fue la mejor del equipo desde que comenzó el Mundial.
"Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo", afirmó.
También señaló que, aunque en el segundo tiempo México disminuyó su intensidad, no perdió el control del partido ni permitió que Ecuador se sintiera cómodo en el terreno de juego.
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