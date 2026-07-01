“Demostraron quién es el jefe” los elogios de Zlatan Ibrahimovic a México por clasificar a octavos de final del Mundial

Fútbol Internacional

“Demostraron quién es el jefe” los elogios de Zlatan Ibrahimovic a México por clasificar a octavos de final del Mundial

El histórico goleador sueco, Zlatan Ibrahimovic, eligió la actuación de la selección de México, que pasó a octavos de final del Mundial tras ganar 2-0 a Ecuador.

|

time-clock

Zlatan Ibrahimovic

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, saluda al público durante una ceremonia de despedida tras el partido de la Serie A italiana entre el AC Milan y el Hellas Verona, disputado el 4 de junio de 2023. (Foto Prensa Libre: AFP/Hemeroteca PL)

La selección de México continúa su paso firme en este Mundial 2026, no solo al eliminar a Ecuador por 2-0, sino también por dejar muy buenas sensaciones desde el inicio de la competición.

Tras terminar la fase de grupos con una puntuación perfecta de nueve puntos, clasificarse a los octavos de final y ser el único equipo de la competición que no ha recibido goles, las expectativas sobre el equipo del "Vasco" Aguirre crecen cada día.

El dominio mexicano quedó demostrado el pasado 30 de junio, cuando eliminó a Ecuador con dos anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. A pesar de la insistencia del equipo de Sebastián Beccacece por remontar, "El Tri" mantuvo la calma y aseguró la victoria.

El desempeño del equipo mexicano ha generado una serie de elogios y comentarios positivos. Uno de los más relevantes fue el del delantero sueco Zlatan Ibrahimovic.

LECTURAS RELACIONADAS

Tom Brady Lionel Messi

“Leo es el mejor que haya jugado este deporte”: Tom Brady se rinde ante Argentina y Lionel Messi

chevron-right
Mundial de la FIFA 2026: México - Ecuador

Qué dijo Piero Hincapié con la boca tapada para ganarse la expulsión en la eliminación de Ecuador en el Mundial

chevron-right

Durante una transmisión de Fox Sports, el histórico goleador sueco destacó la actitud de México desde el inicio del partido y afirmó que "impusieron las condiciones desde el inicio".

"En defensa y también en ataque. Desde el primer minuto demostraron quién era el jefe del partido", afirmó el delantero, según recogió el medio Infobae.

Ibrahimovic afirmó que la actuación de México ante Ecuador fue la mejor del equipo desde que comenzó el Mundial.

"Esta selección de México tuvo su mejor actuación hasta ahora en el torneo", afirmó.

También señaló que, aunque en el segundo tiempo México disminuyó su intensidad, no perdió el control del partido ni permitió que Ecuador se sintiera cómodo en el terreno de juego.

Lea también: ¿Puede la selección de EE. UU. ganar la Copa del Mundo 2026? La predicción de Zlatan Ibrahimovic

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos  Mundial 2026 Mundial 2026 Viral Selección de México 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM