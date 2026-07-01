Qué dijo Piero Hincapié con la boca tapada para ganarse la expulsión en la eliminación de Ecuador en el Mundial

Ecuador no solo tuvo una mala noche el pasado 30 de junio, al ser eliminado por México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sino también por un incidente protagonizado por su defensa central Piero Hincapié.

Eran los últimos minutos del partido y el equipo de "El Vasco" Aguirre tenía la victoria asegurada gracias al 2-0. Los ecuatorianos, pese a múltiples llegadas, no fueron capaces de abrir el marcador ni de mantener la ilusión de una posible remontada.

Durante una jugada en la mitad de la cancha, Hincapié se dirigió al jugador mexicano Santiago Giménez y le dijo unas palabras mientras se tapaba la boca, luego de que este le respondiera con un "a tu casa", en referencia a la eliminación de Ecuador del Mundial.

Esto generó una reacción inmediata de Giménez, quien corrió hacia el árbitro y le dijo que el defensa ecuatoriano había infringido una de las nuevas reglas implementadas en el futbol.

El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue directamente al VAR y, tras unos segundos, tomó su decisión: el jugador se había tapado la boca, motivo por el cual le mostró la tarjeta roja, lo que agravó la frustración de la selección de Ecuador.

Al conocer su expulsión, Hincapié se retiró del terreno de juego con una expresión de incredulidad.

Este hecho se volvió rápidamente viral en las redes sociales, no solo porque los usuarios quieren saber qué le dijo Hincapié a Giménez, sino por la polémica que gira en torno a esta nueva regla.

🚨🇪🇨 ¡EXPULSADO PIERO HINCAPIÉ!



😳 El defensor de Ecuador vio la tarjeta roja por taparse la boca al dirigirse al árbitro.



⚠️ Otra vez genera polémica la denominada "Ley Prestianni", que sigue dando de qué hablar en el Mundial.



🤔 ¿Están de acuerdo con este tipo de expulsiones… pic.twitter.com/2nXqMEXbFu — Pablo González (@PGonzalezMedia) July 1, 2026

Conocida como la "Ley Vinícius" o "Ley Prestianni", en referencia a los jugadores del Real Madrid y del Benfica, respectivamente, que protagonizaron una polémica similar en un partido de la Liga de Campeones, esta regla permite a los árbitros expulsar a jugadores que se tapen la boca al dirigirse a otros futbolistas.

En teoría, esta medida evitaría que los jugadores utilicen insultos racistas o de cualquier otra índole contra sus rivales.

Sin embargo, la normativa ha generado reacciones diversas, ya que algunos aseguran que puede ser perjudicial, pues no se sabe con certeza si un jugador se tapa la boca para insultar a otro o simplemente para hablar de otro asunto.

Piero Hincapié se pasó de pendejazoooo tapándose la boca JAJAJAJAJAJAJA. A chingar su rebomba madre ecuatorianos. pic.twitter.com/AcPS5eBf5J — Humor_y_Farandula (@HumoryFarandula) July 1, 2026

También ha generado rechazo debido a la expulsión que implica taparse la boca, ya que algunos medios y jugadores consideran desproporcionado sancionar esta acción de la misma manera que conductas más violentas dentro del juego, como una entrada fuerte o una falta.

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